Giới thiệu công trình quốc gia kênh Vĩnh Tế trên tem bưu chính

Bộ tem gồm 1 mẫu tem do họa sỹ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế trên khổ tem 66 x 26 (mm). Trên mặt tem là toàn bộ sơ đồ cổ của kênh Vĩnh Tế gắn với các địa danh liên quan cùng chân dung người thiết kế là Danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Bộ tem có gam màu nâu cổ điển, được thiết kế theo phương pháp đồ họa, chắt lọc các chi tiết lịch sử có giá trị. Hình tác giả cũng được trang trọng đặt trong khung.

Kênh Vĩnh Tế là thành tựu thủy nông, công trình lớn có nhiều giá trị về quốc phòng, giao thông, thương mại, thủy lợi được đào và hoàn thành vào triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Đáng nói là các giá trị to lớn của hệ thống kênh vẫn được phát huy cho đến ngày nay.

Toàn bộ công trình kênh Vĩnh Tế có chiều dài hơn 11.000 trượng (khoảng 91km). Kênh bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) kết nối với sông Giang Thành, thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Kênh bắt đầu khởi công từ năm 1819 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều vua Minh Mạng. Kênh do Danh thần Nguyễn Văn Thoại (tức Thoại Ngọc Hầu 1761-1829) chỉ huy đào. Ông là người có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình mở mang bờ cõi vào thời nhà Nguyễn.

Kênh Vĩnh Tế khẳng định tầm nhìn chiến lược của cha ông. Đây vừa là công trình phục vụ phát triển sản xuất, giao thương, đồng thời góp phần bảo vệ tuyến biên giới, xác lập chủ quyền bờ cõi.

Kênh Vĩnh Tế không chỉ mang nước ngọt và phù sa bồi đắp cho hàng ngàn hécta đất nông nghiệp tại An Giang mà còn cho toàn vùng tứ giác Long Xuyên. Đây là một trong những nơi đầu tiên đón lũ tràn về từ dòng Mê Kông, đưa nguồn lợi thủy sản dồi dào về phục vụ đời sống người dân. Kênh Vĩnh Tế được ví như một hào nước quân sự khổng lồ bảo vệ biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.

Bộ tem được phát hành đã giới thiệu đến công chúng một công trình quan trọng, có giá trị lịch sử, trí tuệ, sự sáng tạo của cha ông. Qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ, khuyến khích họ tìm hiểu lịch sử, có hành động thiết thực góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành một số bộ tem giới thiệu chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia. Trong đó, có các bộ tem: “Hệ thống thủy nông Bắc-Hưng-Hải” gồm 2 mẫu, phát hành năm 1959; “Những công trình hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt - Xô” gồm 4 mẫu, phát hành năm 1983; “Nhà máy thủy điện” gồm 2 mẫu, phát hành năm 1988; “Tất cả cho đường dây tải điện Bắc - Nam 500kw” gồm 2 mẫu, phát hành năm 1993; “Vệ tinh Viễn thông Việt Nam - VINASAT-1” gồm 1 mẫu, phát hành năm 2008.