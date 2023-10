Hà Nội: Bắt được nghi phạm sát hại phụ nữ, phi tang thi thể ở sông Hồng

(Ngày Nay) - Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, ngày 15/10 Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà riêng tại tỉnh Thái Bình.

Nghi phạm được xác định là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Thái Bình, có địa chỉ trú tại Khu đô thị Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khi bị Công an vây bắt, nghi phạm Khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành. Ngay sau đó, nghi phạm đã được các cán bộ Công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Trước đó, ngày 13/10, người dân phát hiện một số phần thi thể nạn nhân tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm những phần thi thể còn lại của nạn nhân tại địa điểm khác.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh nhân thân nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ án, bắt giữ đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.