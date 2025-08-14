Hà Nội công bố 80 sản phẩm du lịch mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Sở Du lịch Hà Nội công bố 80 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc trải rộng từ nội thành và ngoại thành Hà Nội nhằm mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi ghé thăm Thủ đô dịp Đại lễ sắp tới.

Tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với ngành đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 vừa diễn ra sáng nay 13/8/2025, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngành du lịch Hà Nội đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sức hút mới cho du khách và bạn bè quốc tế.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động này, ông Trần Trung Hiếu cho hay, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ động phối hợp với các Hiệp hội, câu lạc bộ du lịch, đơn vị lữ hành, vận chuyển, điểm đến… hoàn thành xây dựng và phát triển bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử", đa dạng, phong phú với 8 nhóm chủ đề, đó là: Di sản - Văn hóa - Lịch sử; Sinh thái - Nghỉ dưỡng - Thiên nhiên; Ẩm thực - Mua sắm - Trải nghiệm phố thị; Nghệ thuật - Đêm - Sáng tạo; Nông nghiệp - Làng nghề - Nông thôn mới và Giao thông - Metro - Đường sắt - Đường thủy - Hàng không.

Trong đó các tour về di sản văn hóa sẽ có sản phẩm nổi bật với Chương trình Ấn tượng sông Hồng" khám phá vẻ đẹp ven sông, các làng nghề truyền thống và các ngôi đền cổ, làng chài ven sông.

Tour nghỉ dưỡng thiên nhiên sẽ có sản phẩm nổi bật là khu sáng tác và lưu trú giữa Làng văn hóa du lịch với trải nghiệm khu lưu trú nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên mang đậm bản sắc dân tộc vừa được khánh thành tại đây.

Các sản phẩm tour du lịch mua sắm trải nghiệm sẽ nổi bật với "Tour đêm Hà Nội xưa".

Các sản phẩm tour nghệ thuật – đêm - sáng tạo sẽ có sản phẩm trải nghiệm nổi bật là Tour Tham quan Hỏa Lò đêm. Bên cạnh đó cũng có sản phẩm tour liên kết vùng kết nối liên tỉnh quốc tế nổi bật là các sản phẩm liên quan đến điểm đến nổi bật như Ninh Bình Tràng An - Bái Đính - Hạ Long - Yên Tử.

Trong sự kiện này, nhiều sản phẩm lần đầu tiên được công bố và đưa vào khai thác, trong đó có các sản phẩm du lịch đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội nghiên cứu, xây dựng và phát triển. Hà Nội xác định du lịch đường sắt là một hướng phát triển tiềm năng, vừa đảm bảo yếu tố an toàn, tiện nghi, vừa mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Ông Hiếu cho biết, ngành du lịch Hà Nội sẽ đưa du khách trải nghiệm trong "chuyển động" ở Hà Nội. Với 14 sản phẩm gắn với các phương tiện du lịch, từ xích lô, xe điện, buýt hai tầng, đến đường sắt trên cao metro tuyến Cát Linh - Hà Đông, tàu hỏa nội đô hay hành trình đường thủy dọc sông Hồng, du khách sẽ có một Hà Nội nhiều tầng lớp, nhiều góc nhìn. Mỗi phương tiện là một cách để cảm nhận nhịp đập thành phố khác nhau. Hà Nội không đứng yên, Hà Nội luôn mời gọi bằng những cung đường mở.

Các sản phẩm mới này hứa hẹn có thương hiệu riêng và trở thành sản phẩm chủ lực trong bộ 80 trải nghiệm đặc sắc mùa lễ hội lịch sử, góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với Thủ đô.

Theo Ông Nguyễn Văn Ngọc Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Thành phố đang có 2 tuyến đường sắt là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Trong đó, tuyến đường sắt 2A là tuyến trọng điểm đi qua nhiều di sản, di tích, điểm dịch vụ du lịch trọng điểm của Thành phố (đây là dải lụa kết nối không gian từ quảng trường Ba Đình, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám tới Làng lụa Hà Đông, băng qua Trung tâm thương mại RoyalCity), đồng thời tuyến còn có khu Depot Phú Lương là khu depot được đầu tư bài bản.

Do vậy, việc phát triển sản phẩm đường sắt đô thị dựa trên khai thác hoạt động tuyến 2A là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới.