Đắm chìm trong những dấu ấn văn hóa - nghệ thuật tại Sapa cùng Hotel de la Coupole

(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Châu Âu – European Heritage Days (13 – 14/9), Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection đã mang đến cho du khách và người dân địa phương một trải nghiệm đặc biệt vào ngày 20 – 21/9 vừa qua: Workshop Nhuộm Chàm

Sự kiện mở ra cơ hội hiếm có để khám phá một trong những nét văn hóa độc đáo bậc nhất của vùng cao Tây Bắc – nghệ thuật nhuộm chàm, nơi di sản, nghệ thuật và câu chuyện truyền thống giao hòa.

Workshop mang đến cơ hội hiếm có để khám phá một trong những nét văn hóa đặc trưng nhất của vùng cao Tây Bắc – nghệ thuật nhuộm chàm, nơi di sản, nghệ thuật và những câu chuyện truyền thống giao hòa.

Thông qua bàn tay và trí sáng tạo của các nghệ nhân, đặc biệt là những người bản địa như chị Trần Thị Hiền, nghề truyền thống lâu đời này được tái hiện trong diện mạo đương đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt nguyên bản. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của một thực hành văn hóa đặc sắc, workshop còn giúp khách tham dự thấu hiểu quy trình tinh xảo phía sau mỗi sản phẩm thủ công nhuộm chàm.

Sinh ra và lớn lên tại Sapa trong một gia đình dân tộc thiểu số, chị gắn bó tuổi thơ với nghề nhuộm chàm và mang theo tình yêu di sản trong suốt hành trình trưởng thành. Từ một cô gái miền núi trở thành nghệ nhân – doanh nhân được ghi nhận, hành trình của chị Hiền không kém phần truyền cảm hứng so với những hoa văn tinh tế mà chị đã sáng tạo nên.

Nhuộm chàm là một phần không thể thiếu trong bản sắc của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam suốt hàng thế kỷ. Đây không chỉ là phương thức tạo ra trang phục và vải vóc, mà còn là hình thức thể hiện nghệ thuật và tâm linh. Thông qua workshop này, khách tham gia sẽ khám phá câu chuyện đằng sau nghề thủ công truyền thống, thấu hiểu cách nó phản ánh đời sống, tín ngưỡng và phong tục của người dân vùng cao.

Đặc biệt, workshop không dừng lại ở việc kể chuyện di sản, mà còn đưa khách trực tiếp bước vào trải nghiệm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chị Hiền, người tham gia được thực hành các kỹ thuật nhuộm chàm truyền thống như vẽ sáp ong, tạo hình buộc vải, để tự tay làm nên sản phẩm độc đáo mang về. Mỗi phương pháp không chỉ thể hiện sự khéo léo thủ công mà còn chất chứa những tầng ý nghĩa biểu tượng sâu xa.

Từ năm 1985, Ngày Di sản được tổ chức thường niên thông qua hoạt động mở cửa các địa danh, công trình lịch sử, di sản văn hóa và di sản tư nhân tại châu Âu cho công chúng chiêm ngưỡng, qua đó tôn vinh bề dày lịch sử và văn hóa của châu lục.

Năm nay, workshop của Hotel de la Coupole – MGallery Collection đã hòa nhịp cùng chuỗi sự kiện toàn cầu và đồng hành với các khách sạn thuộc thương hiệu MGallery tại Việt Nam, góp phần lan tỏa không khí lễ hội di sản trên khắp cả nước.

Bằng việc mở cửa đón chào cả du khách và người dân địa phương, Hotel de la Coupole – MGallery Collection đã tạo nên một hành trình kết nối giàu cảm xúc: từ lịch sử đến hiện tại, từ di sản đến nghệ thuật đương đại, từ bản sắc địa phương đến cộng đồng quốc tế. Đây chính là cách Sapa và những người gìn giữ văn hóa nơi đây tiếp tục dệt nên những sợi chỉ bền bỉ nối liền quá khứ – hiện tại – tương lai.