Xuất hiện tình trạng chưa từng có trong thương mại giữa Liên bang Nga và EU

(Ngày Nay) - Xuất khẩu hàng hóa của Liên bang Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 21,7 tỷ euro, trong khi nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Liên bang Nga lên tới 22,2 tỷ euro.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, nhập khẩu hàng hóa châu Âu vào Liên bang Nga đã vượt xuất khẩu của Liên bang Nga sang Liên minh châu Âu (EU)

Theo TASS, điều này khiến cán cân thương mại của Liên bang Nga với EU ghi nhận mức thâm hụt 0,5 tỷ euro trong 9 tháng năm 2025

Số liệu của Eurostat cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 xuất khẩu hàng hóa của Liên bang Nga sang EU đạt 21,7 tỷ euro, trong khi nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Liên bang Nga đạt 22,2 tỷ euro.

Tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Liên bang Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 đạt 43,9 tỷ euro, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính riêng Quý III, nhập khẩu từ Liên bang Nga của EU đạt 5,73 tỷ euro, trong khi xuất khẩu đạt 7,25 tỷ euro. So với quý trước đó, các con số này giảm lần lượt 1,4 tỷ euro và 0,3 tỷ euro.

Kết quả, EU đạt thặng dư thương mại hàng quý là 1,5 tỷ euro với Liên bang Nga, là quý thứ hai liên tiếp cán cân thương mại dương. Eurostat lưu ý đây cũng là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2002.

Theo TAS, Liên bang Nga chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sang EU, trong khi nhập khẩu nhiều loại sản phẩm hóa chất.