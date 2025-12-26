"Chào 2026" - Đêm diễn giàu cảm xúc của những cá tính âm nhạc Việt

(Ngày Nay) - Tối 25/12, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Chương trình âm nhạc “Chào 2026” với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ cá tính đã mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu cảm xúc, nơi những cá tính âm nhạc độc đáo của Việt Nam gặp gỡ, đối thoại và cùng thăng hoa trong không khí đón chào năm mới.

“Chào 2026” được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Minh Hạnh, quy tụ nhiều nghệ sĩ được xem là những “quái kiệt” của làng nhạc Việt: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Thùy An, nhạc sĩ Trí Minh, Phó An My, Nghệ sĩ Ưu tú Ploong Thiết… Từ giọng ca đầy nội lực, cá tính đến các nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn theo hướng thể nghiệm, chương trình mở ra một không gian đối thoại đa thanh sắc, nơi âm nhạc dân gian, cổ điển và đương đại cùng tồn tại, bổ sung cho nhau.

Âm thanh, ánh sáng, nhịp diễn được các ê-kíp kỹ thuật và nghệ sĩ ráp nối cẩn trọng mang đến một tổng thể biểu diễn chỉn chu, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn hài hòa với không gian di sản. Đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn ngoài trời, mà là sự thử nghiệm nghệ thuật có chủ đích, đưa âm nhạc đương đại hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa truyền thống.

Không gian Hồ Văn - một phần của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một “sân khấu mở”, nơi di sản không đứng yên mà trở thành nguồn cảm hứng sống động cho sáng tạo nghệ thuật. "Chào 2026" không chỉ là lời chào năm mới mà còn là minh chứng cho sức sống của âm nhạc Việt khi được đặt trong dòng chảy sáng tạo gắn với di sản.