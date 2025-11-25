Malaysia tăng cường xúc tiến du lịch tại Việt Nam với chuỗi FAM trip hướng đến Visit Malaysia 2026

(Ngày Nay) - Hướng đến Năm Du lịch Malaysia 2026 (Visit Malaysia 2026) và trong nỗ lực tăng cường hợp tác du lịch song phương, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia triển khai chuỗi hoạt động quảng bá sôi nổi tại thị trường Việt Nam thông qua 03 chương trình du lịch khảo sát (FAM trip) dành cho các đơn vị lữ hành, cơ quan báo chí và KOLs Việt Nam.

Mỗi chương trình tập trung giới thiệu một thế mạnh cốt lõi của ngành du lịch Malaysia như du lịch tàu biển, du lịch thiên nhiên – văn hóa và trải nghiệm đô thị, qua đó mở ra cơ hội hợp tác chuyên sâu và đa dạng hóa sản phẩm giữa hai thị trường.

Phát biểu về chuỗi hoạt động FAM trip cuối năm, Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng của Malaysia tại khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng ổn định và nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng. Việc tổ chức liên tiếp 3 chuyến FAM trip thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc mở rộng xúc tiến, giới thiệu sản phẩm mới và tăng cường kết nối đường bay giữa hai quốc gia. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông Việt Nam hiểu rõ hơn về tiềm năng du lịch Malaysia, từ đó tạo ra nhiều chương trình hợp tác hiệu quả”.

Theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Du lịch Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia trong chuyến công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 4 vừa qua, đại diện lãnh đạo và đối tác của Bến Thành Tourist đã tham gia chuyến FAM trip đến Miri (bang Sarawak) từ ngày 20-23/11. Trong hành trình 4 ngày 3 đêm, đoàn lữ hành và KOL Việt Nam được các điểm nổi bật như Công viên Quốc gia Niah (đang trong danh sách đề cử Di sản Thế giới UNESCO), làng văn hóa của người Iban và một số địa danh biểu tượng của Miri. Những trải nghiệm này giúp doanh nghiệp Việt Nam có góc nhìn thực tế hơn về hệ sinh thái sản phẩm nơi đây, từ du lịch sinh thái, văn hóa đến các dịch vụ đô thị.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chính phủ Malaysia trong việc đồng hành chặt chẽ giữa ngành du lịch hai nước. Với mối quan hệ và nền tảng hợp tác tốt đẹp, dòng chảy du lịch Việt Nam – Malaysia được đánh giá sẽ tạo ra tác động tích cực trong các lĩnh vực khác và tạo ra nhiều tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Song song đó, chương trình “Sail with Piano Land Cruise” từ ngày 30/11 đến 04/12 do Malaysia phối hợp tổ chức với doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm du lịch tàu biển, giúp các công ty du lịch và KOLs trên khắp thế giới tiếp cận mô hình nghỉ dưỡng trên biển – mô hình mà Malaysia đang đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh các hoạt động khảo sát điểm đến, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia còn đồng tổ chức FAM trip (20-22/11) cùng hãng hàng không Vietjet Air nhân dịp đường bay thẳng Đà Nẵng - Kuala Lumpur của Vietjet Air mới khai trương vào tháng 10, qua đó mở rộng mạng lưới hàng không và nâng tổng số đường bay kết nối hai nước lên 179 chuyến/tuần.

Chương trình dành riêng cho 20 đại diện báo chí và KOLs nhằm quảng bá những địa điểm nổi bật và các sản phẩm du lịch mới tại Kuala Lumpur. Chuyến đi này kỳ vọng tạo ra những nội dung truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến như một trung tâm du lịch năng động, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác thương mại – dịch vụ và thu hút thêm khách Việt trong giai đoạn tăng trưởng 2026 trở đi.

Với khoảng 2 giờ bay, đường bay mới Đà Nẵng – Kuala Lumpur giúp tăng cường kết nối hai trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm, mở ra lựa chọn thuận tiện cho những chuyến du lịch ngắn ngày cũng như các đoàn MICE. Sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng thiết kế chương trình phù hợp cho nhân sự, đồng thời tối ưu chi phí tổ chức, tạo điều kiện để Malaysia đón nhiều đoàn doanh nghiệp hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Visit Malaysia 2026 mang đến nhiều ưu đãi và sản phẩm chuyên biệt cho phân khúc này.

Không chỉ giúp tăng trưởng về MICE, kết nối hàng không còn giúp đẩy mạnh chương trình định cư dài hạn Malaysia My Second Home (MM2H) được nhiều gia đình và chuyên gia Việt Nam quan tâm nhờ môi trường sống an toàn, chi phí hợp lý và hệ thống giáo dục quốc tế chất lượng. Sự liên kết giữa MICE, MM2H và hệ thống đường bay ngày càng mở rộng góp phần củng cố vị thế của Malaysia như một trung tâm giao thương - đầu tư - hội nghị của khu vực.

Chuỗi hoạt động xúc tiến được triển khai trong bối cảnh lượng khách du lịch giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tính đến tháng 8/2025, Malaysia đã đón 236.918 lượt khách Việt Nam, trong khi Việt Nam ghi nhận 205.601 khách Malaysia, cho thấy nhu cầu giao lưu du lịch cao cũng như sự tương đồng về văn hóa và ẩm thực giữa hai nước. Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia kỳ vọng rằng các chương trình FAM trip sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần phát triển những gói du lịch phong phú, phù hợp thị hiếu du khách Việt Nam.

Trong giai đoạn cuối năm, Malaysia đang sẵn sàng cho Visit Malaysia 2026 – một chiến lược quốc gia nhằm quảng bá du lịch và làm mới hình ảnh đất nước với mục tiêu thu hút hơn 43 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 283,8 tỷ RM. Chiến dịch tập trung làm mới điểm đến với chủ đề “Surreal Experiences – Những trải nghiệm như mơ”, hướng đến việc mang đến cho du khách những hành trình bền vững, chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và các trải nghiệm hiện đại.

Thông qua chuỗi trải nghiệm lần này, Malaysia mong muốn mang đến góc nhìn chân thực và đầy cảm hứng về đất nước thân thiện, gần gũi và có nhiều nét tương đồng với Việt Nam từ ẩm thực, văn hóa, lối sống đến sự hiếu khách, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho du khách Việt trong khu vực.

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia, còn gọi là Tourism Malaysia, là cơ quan thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia. Tourism Malaysia chuyên trách quảng bá Malaysia là một điểm đến du lịch được yêu thích. Kể từ khi thành lập, Tourism Malaysia dần trở thành một thành viên nổi bật trong bối cảnh du lịch quốc tế. Chương trình Visit Malaysia diễn ra vào năm 2026 sẽ đánh dấu cam kết phát triển bền vững của ngành du lịch Malaysia, đồng thời phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG). Bên cạnh đó, Tourism Malaysia cũng tích cực ủng hộ sáng kiến Tam giác tăng trưởng Indonesia – Malaysia – Thái Lan (IMT-GT), hướng tới năm du lịch chung IMT-GT 2023–2025 với mục tiêu cùng nhau quảng bá khắp tiểu vùng như một khu vực du lịch liên kết đầy hấp dẫn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập các kênh mạng xã hội của Tourism Malaysia Facebook, Instagram, X, YouTube, và TikTok.