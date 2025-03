Khai mạc chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025"

(Ngày Nay) - Tối 4/3, Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” và lễ công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng là điểm du lịch.

Chương trình được tổ chức trong dịp kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2025) đánh dấu mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển du lịch bền vững của Hà Nội, đồng thời mở ra một năm du lịch đầy sôi động, ấn tượng và là hoạt động khởi đầu trong chuỗi trên 60 sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, năm 2024, ngành Du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn của Thủ đô với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 27,88 triệu lượt khách, tăng 12,7% so với năm 2023, trong đó có 6,37 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,8%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 110.660 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2023.Thành phố đã triển khai chuỗi các hoạt động, sự kiện du lịch và Sở Du lịch đã đồng hành, hỗ trợ các quận, huyện, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn được đông đảo du khách đón nhận...“Hà Nội vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới trao giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2024”; “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam 2024”; đứng thứ 3 trong Top 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới năm 2024, lọt vào Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại năm 2025 do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh…”, bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Hồng Minh đã công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng là điểm du lịch.

Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng có tài nguyên văn hóa vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, đặc biệt là giá trị về lịch sử và kiến trúc, tiêu biểu đền, chùa, đình trong văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam.

Lễ công bố Quyết định công nhận điểm du lịch sẽ tạo bước tiến, động lực mới trong hành trình xây dựng, phát triển Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng thành “Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô.

Trong dịp lễ hội này, UBND quận Hai Bà Trưng đã triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với các hoạt động diễn ra từ ngày 4 - 6/3.