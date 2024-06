Hà Nội: Khẩn trương tiêu thoát nước các điểm ngập úng sau cơn mưa rào trên diện rộng

Tối 8/6, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa rào trên diện rộng với lượng mưa trung bình từ 30-60mm.

Cục bộ tại một số quận, huyện có lượng mưa lớn hơn như: Quận Ba Đình 64mm, quận Long Biên 93mm, huyện Thanh Trì 120mm. Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 21 giờ cụ thể tại các quận như: Hoàn Kiếm 56 mm; Long Biên 93 mm; Ba Đình 64 mm; Tây Hồ 28 mm; Hai Bà Trưng 24,4 mm; Nam Từ Liêm 21 mm; Đống Đa 48 mm; Bắc Từ Liêm 17,5 mm; Thanh Xuân 23 mm; Hà Đông 39 mm; Hoàng Mai 44 mm; Cầu Giấy 12,2 mm...

Trong khi mưa đã xuất hiện thêm một số điểm úng ngập như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên), 155 Phùng Hưng, Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị), Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm, Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng và ngõ 44), Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức...

Đến thời điểm 21 giờ, các điểm úng ngập cơ bản đã rút hết nước, chỉ còn một số vị trí ứ đọng cục bộ như: Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng và ngõ 44), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm, Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Quốc lộ 3 đoạn qua xã Mai Lâm… Theo dự báo của Công ty Thoát nước Hà Nội các điểm ứ đọng cục bộ nêu trên cơ bản sẽ rút hết nước sau khoảng 20 phút đến 30 phút.

Trước tình hình đó, ngay từ khi xuất hiện mưa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Tai Trâu… và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Đáng chú ý, trong khi mưa đã xảy sự cố mất điện tại trạm bơm Cầu Đuống.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã tiến hành các giải pháp đảm bảo an toàn các máy bơm và sẵn sàng vận hành lại khi có điện để giải quyết thoát nước cho khu vực. Hiện các lực lượng, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực tại các điểm chưa rút hết nước cho đến khi hết ngập để đảm bảo giao thông. Xung quanh khu vực 85 điểm thi vào Trung học Phổ thông năm 2024 không có hiện tượng úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên 5000m, từ đêm 8/6 đến sáng 10/6 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, sẵn sàng tiếp nhận nước cho trận mưa tiếp theo, vệ sinh đảm bảo công tác môi trường, sẵn sàng lực lượng ứng trực khi có mưa đêm.