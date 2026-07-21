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Hà Nội: Thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu phường Hoàn Kiếm

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(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu tại phường Hoàn Kiếm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà thương binh Trần Huy Tắn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà thương binh Trần Huy Tắn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Ông Vũ Đình Hồi (sinh năm 1940), thương binh 3/4 tại địa chỉ số 30 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm; ông Trần Huy Tắn (sinh năm 1953), thương binh 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ tại địa chỉ số 159 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.

Tại các gia đình, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành và niềm cảm phục lớn lao tới các thương binh, những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại, các đồng chí thương binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nhất quán quan điểm người có công với cách mạng là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý dân tộc Việt Nam. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ông Trần Đức Thắng mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Mỗi người là một biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực, là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên trung, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau; đồng thời tiếp tục có những góp ý xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hoàn Kiếm nói riêng và các sở, ngành chức năng, địa phương của Thủ đô nói chung tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, thương binh Vũ Đình Hồi và Trần Huy Tắn cùng đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với người có công và khẳng định sẽ tiếp tục gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng tổ dân phố, phường Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

PV
Thương binh Liệt sĩ 79 năm ngày Thương binh Hà Nội

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