Quảng Trị: Khởi tố 16 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến 1.500 tỷ/tháng

(Ngày Nay) - Ngày 4/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng liên quan hệ thống OK9 - Lương Sơn TV. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can để điều tra theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, đường dây do đối tượng sử dụng biệt danh FDR OBANK cầm đầu, vận hành theo mô hình khép kín, kết nối với nhà cái trực tuyến OK9. Nhóm này tổ chức phát sóng trái phép các trận bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền nhằm thu hút người xem, sau đó sử dụng bình luận viên và bộ phận chăm sóc khách hàng để quảng bá, hướng dẫn đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược.

Để duy trì hoạt động, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu OTT hoặc vệ tinh từ các giải đấu có bản quyền, phát lại miễn phí trên hệ thống website "Lương Sơn TV" với nhiều tên miền khác nhau. Cơ quan điều tra nhận định đây là phương thức phạm tội mới, kết hợp hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây thiệt hại cho đơn vị nắm giữ bản quyền và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trước diễn biến trên, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 6/7, Ban chuyên án đồng loạt triển khai sáu tổ công tác tại nhiều địa phương để khám xét, triệu tập và đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình tội phạm công nghệ cao, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và điều hành hoàn toàn trên không gian mạng. Ban đầu, các đối tượng đặt cơ sở hoạt động tại Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển về Việt Nam từ đầu năm 2026. Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh, ứng dụng liên lạc mã hóa, mạng riêng ảo (VPN), máy chủ đặt ở nước ngoài và liên tục thay đổi tên miền để che giấu hoạt động. Tiền công được thanh toán bằng đồng tiền số USDT.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản hoạt động, với tổng giá trị giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và phát sóng trái phép ước tính trên 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đối với hành vi thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền.