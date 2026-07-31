Quảng Trị: UBND xã Cồn Tiên kiên quyết xử lý nghiêm trạm cân trái phép

(Ngày Nay) - Mặc dù UBND xã Cồn Tiên đã lập biên bản, yêu cầu tạm ngừng hoạt động, nhưng trạm cân phục vụ việc mua bán, tập kết lâm sản vẫn tiếp tục hoạt động. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và kiên quyết xử lý nhằm bảo đảm kỷ cương trong công tác quản lý hoạt động lâm sản trên địa bàn.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND xã Cồn Tiên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến lâm sản, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật.

Theo đó, vào ngày 30/7/2026, tại thôn Hải An, xã Cồn Tiên, UBND xã Cồn Tiên phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành kiểm tra hoạt động trạm cân, tập kết lâm sản của ông Nguyễn Hữu Học.

Theo nội dung biên bản làm việc, trước đó vào ngày 29/7/2026, UBND xã Cồn Tiên đã tổ chức làm việc với ông Nguyễn Hữu Học và yêu cầu chấm dứt hoạt động cân, tập kết lâm sản khi chưa hoàn thiện các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 30/7/2026, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông Học vẫn đang tổ chức hoạt động cân, tập kết lâm sản tại cơ sở kinh doanh.

Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Hữu Học xác nhận đã được UBND xã thông báo và yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 29/7/2026 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện việc cân, tập kết lâm sản. Lực lượng chức năng đã lập biên bản làm việc, ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ việc và yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hoạt động cân, tập kết để cơ quan chuyên môn của UBND xã tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Việc kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm trên thể hiện tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác quản lý hoạt động lâm nghiệp của chính quyền địa phương. Đây cũng là thông điệp rõ ràng đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản về trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Để hoạt động lâm nghiệp phát triển ổn định, bền vững, các cơ sở cần chủ động hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định trước khi tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chấp hành nghiêm các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra, thanh tra. Mọi hành vi cố tình không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiếp tục hoạt động khi chưa đủ điều kiện đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, UBND xã Cồn Tiên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến lâm sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giữ vững kỷ cương pháp luật và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, đúng quy định.