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Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 1/8, phường Tam Bình (TP.HCM) tổ chức khai mạc Ngày hội Công dân số Inno Tech Day năm 2026 với chủ đề “Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa”.

Ngày hội nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ mới ứng dụng trong thực tiễn, chương trình đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số. Mục đích lớn nhất của chương trình là, hình thành kỹ năng số và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng. Sự kiện diễn ra, tại Trường THCS Bình Chiểu.

Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân ảnh 1

Chủ tịch UBND phường Tam Bình, Nguyễn Minh Điền phát biểu khai mạc ngày hội công dân số

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, "Chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào quản lý mà quan trọng hơn là thay đổi cách phục vụ người dân. Chuyển đổi số phải hướng đến nền hành chính gần dân, thuận tiện và hiệu quả hơn".

Theo ông Điền, thước đo của chuyển đổi số không nằm ở việc ứng dụng công nghệ hiện đại đến đâu mà ở việc người dân được phục vụ tốt hơn như thế nào. Vị Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Ngày hội Công dân số, không đơn thuần là sự kiện giới thiệu công nghệ. Đây còn là dịp để chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân cùng kết nối, cùng tham gia vào hành trình chuyển đổi số.

Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân ảnh 2

Trao quyết định tổ công nghệ số cộng đồng tại 39 khu phố trên địa bàn phường

Điểm nhấn của chương trình, là nghi thức bấm nút khai mạc Ngày hội Công dân số năm 2026. Nghi thức này, mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ xuyên suốt ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, có lễ ra mắt 39 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 39 khu phố trên địa bàn. Phường Tam Bình xác định, đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số, đồng thời lan tỏa kỹ năng số đến từng khu dân cư.

UBND phường Tam Bình tổ chức bàn giao máy tính, máy in cho 39 khu phố nhằm phục vụ công tác điều hành ở cơ sở. Đồng thời, trao máy tính bảng cho các khu phố triển khai mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Ban Chỉ huy Quân sự phường, ra mắt tổ chuyển đổi số và quản lý công nghệ thông tin. Tổ chuyển đổi số, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng số phục vụ công tác quản lý và phục vụ người dân.

Phường Tam Bình (TP.HCM): Đưa công nghệ số vào thực tiễn phục vụ người dân ảnh 3

Lãnh đạo phường Tam Bình trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành

Sau phần lễ, các đại biểu và người dân có dịp tham quan, trải nghiệm các không gian công nghệ với nhiều hoạt động như AI, STEM, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số...Bên cạnh đó, chương trình mở lớp tập huấn kỹ năng số dành cho cán bộ, thành viên tcông nghệ số cộng đồng. Người dân tham gia ngày hội, còn được quay số may mắn để nhận về những phần quà ý nghĩa.

Thông qua chủ đề “Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa”, phường Tam Bình quyết tâm xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chính quyền phường xác định, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Minh Khang
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