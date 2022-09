Hà Nội: Xử lý hàng loạt xe quá tải chạy trong đêm

Trước thông tin từ quần chúng nhân dân phản ánh, một số phương tiện chọn thời điểm nửa đêm và rạng sáng để chuyên chở vật liệu xây dựng quá tải gây rơi vãi, bụi bẩn mất an toàn giao thông tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển, Chu Văn An..., lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng "kịch bản" để kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm.

Rạng sáng 24/9, tại tuyến đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, lực lượng Cảnh giao thông và Thanh tra giao thông thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải.

Theo Đại úy Trần Xuân Lâm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, với những phương tiện chở quá trọng tải, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng làm nhiệm vụ trên đường còn tuyên truyền hướng dẫn để người điều khiển hiểu và chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ, không chở quá tải, quá khổ, không phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng còi hơi, có thể gây tai nạn cho mình và xã hội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng Thanh tra giao thông, công an phụ trách địa bàn bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm: chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe… nhằm không để tình trạng sau cao điểm lại tái diễn vi phạm.

Còn tính từ ngày 20/6 đến 24/9 - đợt cao điểm xử lý các hành vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ; phạt tiền hơn 11 tỷ đồng; tước 814 giấy phép lái xe; tước kiểm định, phù hiệu gần 300 trường hợp; cưỡng chế tháo, cắt 783 thùng xe...