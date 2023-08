Hà Nội xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến "bóng cười"

(Ngày Nay) - Trước việc Công an thành phố Hà Nội “truy quét” mạnh tay đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép trên địa bàn, các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và lén lút hoạt động.

Điển hình, chiều 22/8, một kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và triệt phá sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại phường Thổ Quan, Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã thu giữ khoảng 70 bình khí N2O các loại (tổng trọng lượng khí N2O là 140kg) tại kho do Đỗ Quốc Vượng (sinh năm 1989, trú quận Đống Đa) làm chủ.

Tổ công tác cũng thu giữ nhiều vali, giỏ nhựa chở hàng cùng bạt phủ. Đây là những vật dụng được Vượng sử dụng để ngụy trang các bình khí N2O khi đi giao cho khách, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Vượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định và Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Vượng khai nhận, số bình khí N2O này được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Sau đó, đối tượng bán lại với giá từ 600.000 - 700.000 đồng để hưởng chênh lệch. Dù biết hành vi này là vi phạm nhưng do lợi nhuận lớn, Vượng vẫn bất chấp để kinh doanh trái phép.

Thiếu tá Vũ Trung Kiên, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thủ đoạn của Đỗ Quốc Vượng khá tinh vi khi lựa chọn nhà kho tập kết nằm trong ngõ sâu, vắng người qua lại; sau đó, lắp đặt camera, xây kín bằng cửa sắt để tránh sự chú ý từ bên ngoài. Các bình khí N2O được Vượng cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà, từ phòng vệ sinh đến tủ bếp. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn của đối tượng không thể "che mắt" được lực lượng chức năng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng “bóng cười” gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, Công an thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, Công an các quận, huyện tiếp tục yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và “bóng cười”.

“Bóng cười” là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, trí nhớ, giấc ngủ, nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu...