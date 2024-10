Hàng chục nhân viên trường AISVN “bao vây” cổng trường đòi quyền lợi

Ngày 01/10, hàng chục nhân viên của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), huyện Nhà Bè, TP.HCM đã bao vây trước cổng trường để yêu cầu được gặp lãnh đạo trường đòi hỏi các quyền lợi của người lao động. Nhân viên của trường AISVN tập trung trong sự trật tự nhằm mục đích yêu cầu đại diện của nhà trường xuất hiện để làm việc.

Tuy nhiên, đến gần cuối buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo của nhà trường vẫn không có mặt. Hàng chục nhân viên đang làm việc tại đây bị lực lượng bảo vệ mới của nhà trường đóng cửa và không cho vào bên trong để tiếp tục làm việc như thường ngày.

Để ngăn chặn tình hình có thể trở nên căng thẳng, lãnh đạo UBND xã Long Thới (huyện Nhà Bè) đã có mặt để phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã làm việc với trường AISVN liên quan đến công nhân tụ tập trước cổng trường nhằm xin gặp lãnh đạo là ông Hồ Quang Trung – Giám đốc Công ty 247 để thanh toán công nợ, gồm: Lương, Bảo hiểm xã hội… cho công nhân từ tháng 3/2024 đến nay với khoản nợ là 13 tỷ đồng. Trong đó, giám hộ xe buýt là 80 người, tài xế 80 người, bảo vệ 25 người, tạp vụ 33 người, hỗ trợ 17 người…

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương xã Long Thới, ông Phạm Văn Lo – Đội trưởng Đội Bảo vệ Juki (bảo vệ mới – PV) của trường AISVN xác nhận, các cán bộ nhân viên của trường không có mặt. Và lý do ngưng dạy học của trường là theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024).

Các nhân viên bảo vệ thuộc trường AISVN (Công ty 247) cho biết, mọi người tập trung để đến hỏi lý do cho công nhân nghỉ việc mà không co thông báo lý do cụ thể (kể từ ngày 26/9/2024).

Mọi người cũng cần gặp Ban Giám đốc để giải thích rõ về công nợ và tiền Bảo hiểm xã hội chưa giải quyết cho nhân viên thời gian là 2 năm 8 tháng. Trước đó, các nhân viên đã được ký hợp đồng vô thời hạn với nhà trường. Vì vậy, nếu cho người lao động nghỉ việc trong thời gian này thì có cho hưởng lương hay không và các chế độ kết thúc hợp đồng theo quy định hiện hành.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc – Đại diện Giám hộ xe buýt cho biết, các nhân viên mong muốn gặp lãnh đạo AISVN để được thanh toán tiền nợ lương và Bảo hiểm xã hội và để chốt Bảo hiểm xã hội cho những người đã nghỉ việc, nhân viên hưởng chế độ thai sản. Việc trường bắt ký kết thúc hợp đồng và nhà đầu tư mới về thì tính lương và Bảo hiểm xã hội ai sẽ là người giải quyết.

Cá biệt, tại trường AISVN có trường hợp người quá tuổi lao động vẫn tính Bảo hiểm xã hội trong lương nhưng không đóng. Tổng thời gian của nhân viên này là 2 năm 10 tháng.

Ông Nguyễn Phước Dũng – Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Nhà Bè đã ghi nhận tất cả các ý kiến của người lao động và khẳng định sẽ có buổi hòa giải giữa Liên đoàn Lao động và công đoàn của trường. Khi có thông tin sẽ báo cho nhân viên của trường AISVN để tham dự.