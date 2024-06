Hãng hàng không Emirates bị phạt 1,5 triệu USD do hoạt động trong không phận bị cấm

Bộ trên cho biết, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, Emirates đã khai thác một số lượng đáng kể các chuyến bay mang ký hiệu của JetBlue Airways giữa UAE và Mỹ. Các chuyến bay này đã đi qua Vùng thông tin chuyến bay Baghdad (ORBB), khu vực nằm trong danh sách cấm của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Lệnh này được áp dụng đối với tất cả các hãng hàng không và các nhà khai thác thương mại của Mỹ hoạt động.

Phản ứng lại quyết định trên, Emirates cho rằng họ ưu tiên sự an toàn của hành khách, nhân viên và những người sử dụng không phận khác. Họ giải thích rằng các chuyến bay được thực hiện dưới mức cho phép do có chỉ dẫn trực tiếp từ các điều khiển không lưu hàng không, đôi khi để tránh va chạm. Emirates nhấn mạnh rằng phi công của họ phải tuân thủ pháp lý với các chỉ dẫn này, do mọi vi phạm có thể gây ra nguy cơ an toàn đáng kể.