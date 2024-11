Hello Kitty thu về 4 tỷ USD/năm

(Ngày Nay) - Theo tờ Economist, Sanrio, công ty Nhật Bản sở hữu Hello Kitty, kiếm được gần 4 tỷ USD doanh thu từ Hello Kitty mỗi năm. Nhân vật này ước tính đã mang lại cho người tạo ra mình 80 tỷ USD trong 50 năm qua.

Hello Kitty đeo một chiếc nơ màu đỏ đặc trưng, với những sở thích là đi du lịch, đọc sách và làm bánh, và mặc dù đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, chỉ cao bằng 5 quả táo. Hello Kitty do nhà thiết kế người Nhật Bản Yuko Shimizu tạo ra vào nửa thế kỷ trước.Nhân vật giống mèo trở nên quen thuộc vào những năm 1970 và vẫn là một hiện tượng toàn cầu kể từ đó, được người lớn, trẻ em cũng như những người nổi tiếng yêu thích. Ở tuổi 50, nhân vật này vẫn tiếp tục được nhiều người yêu thích, xuất hiện trên các dòng sản phẩm từ quần áo đến văn phòng phẩm và đồ trang điểm, cũng như trong các loạt phim hoạt hình, truyện tranh, trò chơi điện tử và sách.Mặc dù nổi tiếng nhưng có rất ít thông tin về lai lịch của Hello Kitty. Hello Kitty, tên đầy đủ là Kitty White, sống cùng gia đình ở ngoại ô London và là một cô gái, không phải mèo như nhiều người vẫn tin và có một người chị song sinh là Mimmy.

Nhà thiết kế Shimizu đã tạo ra Hello Kitty sau khi lấy cảm hứng từ chú mèo con mà cha cô đã tặng cho cô. Thiết kế này sau đó xuất hiện lần đầu trên ví đựng tiền xu bằng nhựa vinyl vào năm sau và ngay lập tức trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản.

Giờ đây, gương mặt của Hello Kitty đã xuất hiện trên hàng chục nghìn sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm hợp tác với Adidas và các nhà thiết kế GCDS và Balenciaga.Nhân vật này được xếp hạng là thương hiệu truyền thông có doanh thu cao thứ hai trên thế giới sau Pokémon và trước chuột Mickey và Chiến tranh giữa các vì sao.Trong nhiều thập kỷ kể từ khi được tạo ra, Hello Kitty đã trở thành đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và là gương mặt đại diện cho các quán cà phê, nhà hàng và công viên giải trí theo chủ đề trên toàn cầu.Hello Kitty hiện cũng là siêu sao TikTok với hơn 3,5 triệu người theo dõi và 27,9 triệu lượt thích.