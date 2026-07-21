Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Chuông vàng vọng cổ 2026: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai (Ngày Nay) -Chiều 20/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) chính thức công bố cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ (CVVC) 2026 lần thứ 21, đánh dấu hơn 2 thập kỷ bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa di sản nghệ thuật Cải lương - loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam bộ đến đông đảo công chúng.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt trong những ngày tới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nền nhiệt ở khu vực Trung Bộ tăng trong 2 ngày tới, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng (Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22-26/7, nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức".

Sáng tỏ diễn biến lịch sử Jerusalem qua những phát hiện mới (Ngày Nay) - Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện những thanh dầm gỗ bị cháy có niên đại khoảng 2.600 năm tại khu khảo cổ Thành phố David ở Jerusalem.

Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G (Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua. Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại TPHCM: Mong nhận được sự giúp đỡ của các nhân chứng ở Bệnh viện K76A (Ngày Nay) -Bộ Tư lệnh TPHCM vừa cho biết, hiện các đơn vị chức năng tại TPHCM đang tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một số khu vực khác trên địa bàn thành phố.

Việt Nam cần "tự chủ mở" để nâng vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (Ngày Nay) - Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc điều hành AIDATACY, doanh nghiệp công nghệ sâu của Pháp trao đổi với phóng viên về những lựa chọn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

MSB được Ngân hàng nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 37.440 tỷ đồng (Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ (Ngày Nay) - Theo TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì điều người bệnh mong muốn vẫn rất giản dị: Được điều trị hiệu quả, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và sớm trở về với cuộc sống bình thường. Đó cũng chính là mục tiêu mà mọi tiến bộ y học hướng tới.