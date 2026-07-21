Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

(Ngày Nay) - Ngày 20/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1316/QĐ-TTg hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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