Hỗ trợ, không để học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ gián đoạn việc học tập

Thanh Hóa hỗ trợ học phí cho học sinh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 13882/UBND-KHTC về việc hỗ trợ học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5527/BGDĐT-KHTC ngày 18/9/2024. Sở căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo qui định hoặc có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/10/2024.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục căn cứ mức độ thiệt hại của người dân, xem xét, quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành để chia sẻ, hỗ trợ phụ huynh và học sinh, đặc biệt đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về gây tình trạng sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, nhà ở, trường học, ký túc xá của học sinh...Một số địa phương đang tạm thời cho học sinh nghỉ học hoặc di chuyển đến điểm học tạm để đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát, mưa lớn khiến nhiều điểm trường bị sạt lở, phải di chuyển hơn 200 học sinh đến nơi an toàn và cho các em tạm thời nghỉ học khi thời tiết diễn biến bất thường. Ở các huyện Lang Chánh, Như Xuân, Bá Thước…, mưa lũ khiến nhiều điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng phải công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất. Ở thành phố Thanh Hóa, nước thượng nguồn sông Mã và sông Chu đổ về gây ngập lụt khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường, trường học bị ngập sâu. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa quyết định cho học sinh thuộc các phường bị ngập lụt nghỉ học với khoảng 3.000 học sinh.

Bắc Giang tặng trang thiết bị, đồ dùng học tập

Ngày 24/9, Đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Giang do Trung tá Nguyễn Quang Bình, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa chọn điểm Trường Tiểu học Yên Định (xã Yên Định, huyện Sơn Động) và phối hợp Trường Tiểu học Trần Phú (thành phố Bắc Giang) hỗ trợ trao hơn 3.500 quyển vở, 20 thùng sữa, cặp sách cùng nhiều đồ dùng học tập... và 8 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Khe Táu, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trường Tiểu học Sa Lý ở xã Sa Lý - xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn, trong đợt bão lũ vừa qua, trường bị thiệt hại nặng, là nơi bị cô lập do lũ dài ngày nhất huyện.

Ngay sau khi lũ rút, Thượng tá Bùi Thị Ánh Hồng và đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Trường Tiểu học Lê Lợi (thành phố Bắc Giang) đến thăm, trao tặng trang, thiết bị, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho Trường Tiểu học Sa Lý gồm 2.000 quyển vở, 83 bộ thiết bị dạy toán, 50 suất quà, 20 đèn học, 130 thùng mì tôm, 5 thùng sữa...

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sa Lý Thân Thế Công chia sẻ, trường có 290 học sinh, chủ yếu là con em người dân tộc Sán Chí, trong đó 15% là thuộc hộ nghèo và cận nghèo, bị ảnh hưởng nặng sau bão số 3. Đây là những phần quà thiết thực, mang lại niềm vui cho các em cùng gia đình, nhà trường vào thời điểm đầu năm học. Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Công an tỉnh cùng các đơn vị, chính quyền địa phương tìm hiểu, lên danh sách học sinh, trường học ở địa bàn đặc biệt khó khăn vừa bị thiệt hại nặng, kịp thời hỗ trợ để các em không bị giãn đoạn việc học tập. Các hoạt động góp phần lần tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Bắc Giang trong lòng nhân dân.../.