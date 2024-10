Hóc Môn: Người dân hiến đất làm đường... bỗng trở thành tài sản riêng

Hiến đất làm đường

Theo trình bày, năm 2017, bà Trịnh Thị Gái (sinh năm 1962, ngụ ấp 21, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về sinh sống tại thửa đất 110, tờ bản đồ số 4 (thuộc ấp 3 – nay thuộc ấp 21, xã Đông Thạnh). Trên phần đất, bà Gái có chừa ra (3 x 50) mét đất để làm đường đi.

Bà Gái có mua thêm của ông Võ Văn Bé (sinh năm 1947, ngụ cùng ấp) phần đất có diện tích (1 x 50) mét với tổng số tiền là 70 triệu đồng để mở rộng thêm con đường. Đến năm 2018, ông Võ Văn Bé tiếp tục cắt thêm (1 x 50) mét phần đất riêng của mình để ghép vào con đường có chiều rộng 4 mét để tăng lên thành chiều rộng 5 mét. Đây cũng là lối đi riêng của hộ gia đình bà Gái.

Ngày 05/01/2024, ông Phạm Ngọc Quốc – Trưởng ban nhân dân ấp 3 và bà Nguyễn Yến Vy – Công chức địa chính xã Đông Thạnh đã đến gia đình bà Gái trao đổi liên quan đến việc làm mã hẻm để hợp thức tái định cư cho những hộ dân bị giải tỏa ở trường THPT Nguyễn Hữu Tiến về đi chung đường với mã hẻm 5 mét. Theo cam kết tại buổi làm việc của cán bộ, gia đình bà Gái đã đồng ý.

Nội dung làm việc thể hiện, phần đường hẻm xi-măng đến tiếp giáp phần cổng rào, bà Gái đồng ý để UBND xã đề xuất lộ giới đường vì đó là lối đi chung của các hộ dân trong xóm. Phần đất phía sau cổng rào thuộc thửa đất số 110 tờ bản đồ số 4 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Gia đình bà Gái nhận chuyển nhượng vào năm 2017 và đó là phần đất do gia đình bà Gái quản lý sử dụng, không phải là phần đường đi chung. Do đó, bà Gái không đồng ý để phần đất này làm đường và đề xuất lộ giới đối với phần đất này, cổng rào này là do gia đình bà Gái tự gắn.

Ông Phạm Ngọc Quốc - Trưởng ban nhân dân ấp 3 xác nhận, phần đất phía sau có cổng rào thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Gái. Các hộ dân xung quanh không có tranh chấp khiếu nại đối với phần đất này, chỉ sử dụng phần đường đi từ cổng rào ra đường (đường hẻm – PV) để đi ra đường Bùi Công Trường.

Từ đường chung thành đất riêng

Thế nhưng, đến ngày 10/9/2024, có một hộ dân phía đối diện hẻm bỗng xuất hiện và thi công xây dựng, lấn chiếm ra bên ngoài 2 mét khiến con đường chỉ còn lại 3 mét chiều rộng. Bà Gái phản ánh thì hộ dân này cho rằng, chính quyền địa phương cho phép xây lấn ra con đường nói trên.

Bà Gái không đồng ý nên đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Sau khi trình báo, hộ dân trên tạm thời dừng thi công.

Đến ngày 18/10/2024, hộ dân này tiếp tục thi công kèm theo đó là “Xác nhận điều chỉnh giấy phép” do Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn ký ban hành vào ngày 16/10/2024. Xác nhận điều chỉnh giấy phép được đính kèm Giấy phép xây dựng số 1273/GPXD ngày 28/8/2024 do UBND huyện Hóc Môn cấp.

Nội dung điều chỉnh theo bản vẽ thiết kế, gồm các hạng mục: Tầng 1 (45m2); Tầng 2 (48m2); Tầng 3 (48m2) với tổng diện tích sàn xây dựng 142,3m2. Mật độ xây dựng 100%.

Xác nhận này còn nêu rõ: “Bản vẽ duyệt kèm xác nhận điều chỉnh giấy phép này thay thế bản vẽ duyệt kèm giấy phép xây dựng đã cấp. Các nội dung khác tại Giấy phép xây dựng vẫn giữ nguyên, không thay đổi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà xây dựng lấn ra phần đất thuộc 1 trong 7 nền đất có dấu hiệu phân lô và tách thửa để bán nền. Tuy nhiên, mỗi lô đất chỉ khoảng 45 m2 nên không đủ diện tích để tách thửa.

Người dân ở khu vực này không rõ vì lý do như thế nào, những lô đất không đủ diện tích lại được UBND huyện cấp phép xây dựng trên nền đất có diện tích 48m2…? Chỉ đến khi bị người dân phản ứng, giấy phép xây dựng được điều chỉnh giới hạn với Tầng 1 được phép xây dựng 45 m2, các Tầng 2 và Tầng 3 được phép xây dựng lấn không gian khoảng không bên trên.

Để làm rõ sự hoài nghi của người dân, ngày 17/10/2024, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Đông Thạnh để tìm câu trả lời. Văn phòng UBND xã Đông Thạnh đã tiếp nhận đơn của người dân gửi đến chúng tôi và thông báo sẽ liên lạc lại sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.