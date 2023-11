Hồi ký của Britney Spears bán được hơn 1 triệu bản

(Ngày Nay) - Cuốn hồi ký “The Woman in Me” (tạm dịch: Người phụ nữ trong tôi) của "công chúa nhạc pop" Britney Spears đã bán được 1,1 triệu bản chỉ riêng tại Mỹ trong tuần đầu tiên ra mắt, bao gồm cả số đơn đặt hàng trước, bản in, sách điện tử và sách nói.

“The Woman in Me” phát hành ngày 24/10 vừa qua và đã được các nhà phê bình đánh giá cao, cho rằng đây là minh chứng thuyết phục về sự nổi tiếng toàn cầu của Britney Spears. Cuốn hồi ký 275 trang kể về cuộc đời thăng trầm của nữ ca sĩ, gồm sự nghiệp, chuyện tình cảm, gia đình và bạn bè.

Trong tuyên bố được nhà xuất bản Gallery Books thuộc công ty xuất bản Simon & Schuster công bố ngày 1/11, Britney Spears bày tỏ: "Tôi đã dành cả trái tim và tâm hồn vào cuốn hồi ký của mình và tôi biết ơn những người hâm mộ cũng như độc giả trên khắp thế giới vì sự ủng hộ bền bỉ của họ".

Britney Spears bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" hay "Toxic". Britney Spears được ghi nhận là một biểu tượng văn hoá và âm nhạc nổi bật và được mệnh danh là “công chúa nhạc pop”.

Năm 2002, cô được Forbes xếp hạng là ngôi sao thành công nhất thế giới. Năm 2003, Britney Spears nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, khi đó cô chỉ mới 22 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt 9 album phòng thu, nhận 1 giải Grammy và 8 giải Billboard.