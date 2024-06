Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Theo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi, xuất trình thẻ Căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời. Trường hợp thí sinh bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống sẽ được sử dụng tại điểm thi; các vật dụng không được mang vào phòng thi...

Điểm đáng chú ý nhất mà thí sinh cần ghi nhớ là danh mục các vật dụng được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Quy chế thi quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm: Giấy than; bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Nếu vi phạm quy định này, thí sinh mang một trong số các vật dụng cấm thì sẽ bị đình chỉ thi, đồng nghĩa với việc được điểm 0 bài thi đó và không được dự thi các môn tiếp theo.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023). Trong đó, thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thi sinh. Tổng số Điểm thi là 2.323 điểm, tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023; với 45.149 phòng thi.

Ngày 27/6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán.

Ngày 28/6, buổi sáng, thí sinh làm một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ.