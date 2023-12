Hướng tới xây dựng 'Festival Ninh Bình' mang thương hiệu quốc gia và quốc tế

Tại lễ bế mạc, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thành công của Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 tiếp tục là tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh hướng tới xây dựng “Festival Ninh Bình” trở thành sự kiện văn hóa lớn, một thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế; nơi kết nối, hội tụ, tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc và nhân loại.

Trong lần thứ II tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại cho người xem cách nhìn, cách tiếp cận khác về các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 là lần đầu tiên tỉnh hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội. Do vậy, hầu hết các hoạt động trong chương trình đều do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, phối hợp triển khai thực hiện. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách có thể trực tiếp xem và tham gia vào các hoạt động của Festival.

Chương trình Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II với chủ đề “Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa” được tổ chức từ ngày 26 - 31/12. Festival đã diễn ra nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa mang tính kết nối và lan tỏa cao như: Chương trình khai mạc Festival là một vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Ninh Bình hội tụ tinh hoa các sắc màu văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình và các vùng, miền dọc theo chiều dài đất nước được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ, Bắc Bộ và Trung bộ đã tái hiện và khắc họa, tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc nhất của các vùng miền.

Festival Ninh Bình dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm hứa hẹn trở thành một lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh Ninh Bình đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.