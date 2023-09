Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hà Nội ùn nhẹ một số tuyến đường, bến xe thông thoáng

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ 16 giờ 30 phút ngày 3/9/2023, người dân trở lại Hà Nội sớm khiến lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố tăng cao như: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5B (Trạm thu phí Hưng Yên), đường Cổ Linh, khu vực cầu Chương Dương, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 trên cao, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Quốc lộ 32…

Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông số số 5, 6 và số 14 (Công an thành phố Hà Nội), lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện, phường, xã triển khai nhiều biện pháp, từ túc trực thường xuyên đến chủ động phân luồng giao thông giúp người dân trở về nhà an toàn, thông suốt, giao thông tại các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đông nhưng đã giảm nhiều so với ngày 2/9/2023. Trên các tuyến đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Đội Cấn, Nguyễn Thái Học không xảy ra ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển chậm tại các tuyến.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vào cuối buổi chiều ngày 3/9, đoạn đường qua thôn Dân Lập, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất nối vào cao tốc đi tỉnh Hòa Bình lưu lượng phương tiện tăng cao, chủ yếu là ô tô cá nhân của người dân đi du lịch trở về Hà Nội khiến đoạn đường này bị ùn ứ vài km. "Đoạn đường này chưa bao giờ xảy ra ùn tắc giao thông, có lẽ do lưu lượng phương tiện lớn lại phải chờ đèn tín hiệu nên đã xảy ra ùn tắc", một lái xe cho biết.

Từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 4/9/2023, ngày cuối cùng của dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023, trên một số các tuyến đường tại Hà Nội có xảy ra ùn ứ giao thông nhưng không ùn tắc kéo dài. Tại khu vực các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, hoạt động vận tải hành khách ở mức trung bình. Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt; không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.

Trước đó, trong ngày 31/8 và 1/9 là ngày cao điểm người dân đi nghỉ lễ, trên địa bàn Hà Nội xảy ra ùn tắc tại một số "điểm nóng" giao thông. Từ 17 giờ 30 phút, khu vực cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh theo hướng đi cầu Thanh Trì, Ecopark; đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Phạm Hùng đến Ngọc Hồi, Giải Phóng), lượng phương tiện tăng cao đột biến, xảy ra ùn ứ giao thông cả hai chiều đường, các phương tiện di chuyển rất chậm. Thanh tra Sở đã chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với các Đội Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố và các lực lượng chức năng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác. Đến 23 giờ, giao thông tại các khu vực trên đã ổn định, các phương tiện có thể di chuyển bình thường.

Từ 9 giờ ngày 1/9/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành lượng người và phương tiện giao thông đông; khu vực các bến xe khách liên tỉnh và tuyến đường lân cận có tăng cao hơn nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Tại các trục giao thông chính như: Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến Giải Phóng), cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh, đường quốc lộ 5 (đoạn từ Sài Đồng đến cầu Thanh Trì) lượng phương tiện tăng cao, xảy ra ùn nhẹ, các phương tiện di chuyển rất chậm.

Đến 15 giờ, giao thông trở lại bình thường các phương tiện di chuyển tốt. Tuy nhiên trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao vẫn xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thanh Trì. Đến 18 giờ, giao thông tuyến đường trên cao Vành đai 3 trên trở lại bình thường. Tại khu vực các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa và Gia Lâm, từ chiều 31/8/2023 đến 13 giờ ngày 1/9/2023 lượng hành khách tập trung đông, rồi giảm dần, không xảy ra tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với huy động lực lượng chốt trực, phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 31/8 đến 4/9/2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 28 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải và trật tự đô thị, phạt trên 61 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp.