Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.