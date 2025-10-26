Không khí lạnh mấy ngày vừa qua có phải là dấu hiệu của một mùa Đông bất thường?

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, khiến nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường.
Không khí lạnh khiến bầu trời Hà Nội khoác lên mình màu xám nhạt đặc trưng của mùa đông.
Không khí lạnh khiến bầu trời Hà Nội khoác lên mình màu xám nhạt đặc trưng của mùa đông.

Thông tin về cường độ, tần suất các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay ở miền Bắc, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết với trạng thái khí quyển kết hợp với các mô hình dự báo, nhiều khả năng mùa Đông năm nay nhiệt độ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khả năng có đợt không khí lạnh gây ra hiện tượng rét đậm, rét hại kèm theo sương muối, băng giá, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường, lạnh hơn trung bình nhiều năm.

Phân tích về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết với ngưỡng nhiệt độ 18 độ C tại Hà Nội, theo thống kê Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tần suất xuất hiện mức nhiệt này trong 10 ngày đầu tháng 10 là khoảng 6%, giữa tháng là 14% và 10 ngày cuối tháng 10 là khoảng 26%. Như vậy, đây là diễn biến bình thường, không có gì quá đặc biệt. Thời điểm không khí lạnh xuất hiện năm nay cũng tương đương trung bình nhiều năm.

"Trước tình hình không khí lạnh đang ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, người dân cần theo dõi thường xuyên bản tin thời tiết ngắn hạn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nắm bắt được thông tin. Về lâu dài, người dân cần phối hợp với chính quyền để có các biện pháp che chắn cho vật nuôi, thay đổi cơ cấu cây trồng... phù hợp và chống chịu được với tình hình rét đậm, rét hại, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc," ông Nguyễn Đức Hòa khuyến cáo.

PV
không khí lạnh mùa Đông dự báo thời tiết

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khởi động quy trình điều tra thương mại mới, mở đường cho việc áp đặt thêm các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đoàn đàm phán hai nước bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Malaysia thảo luận về kinh tế và thương mại, trong khi hai nước cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
(Ngày Nay) - Theo nghiên cứu đăng trên Nature Microbiology do Đại học Monash và Viện Nghiên cứu Y học Hudson (Australia) dẫn đầu, hydro - thường được thải ra dưới dạng khí trong quá trình tiêu hóa - thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
(Ngày Nay) - Khép lại Live Stage 2 với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, 30 Anh Trai cùng nhau bước vào Live Stage 3. Team Anh Trai Negav chiến thắng với Đa Nghi và Ảo Ảnh. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm.