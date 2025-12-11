Dự báo từ đêm mai 12/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 14/12, mưa lớn ở những khu vực trên có xu hướng giảm dần.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông tỉnh Sơn La và phía Đông tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Chiều và đêm 13/12 , khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 14/12, mưa lớn ở những khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

PV
Bắc Bộ Bắc Trung Bộ mưa lớn dự báo thời tiết

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng
(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Siêu kết cấu đặc biệt nhất thế giới được Đại gia "Đường bia" "trình làng" tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội).
Đại gia "Đường bia" đề xuất thí điểm mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại metro Hòa Lạc - Văn Cao
(Ngày Nay) -Chiều ngày 11/12/2025, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình, doanh nghiệp gắn với tên tuổi doanh nhân "Đường bia" tổ chức công bố kết quả thử tải mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội).
Ttiêm vaccine cho trẻ em tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước (Đồng Nai)
Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW: Niềm vui ở vùng biên viễn
(Ngày Nay) - Niềm tin của nhân dân đã và đang là động lực để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72, thắp lên hy vọng về một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững nơi vùng biên giới Đồng Nai.
Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng
Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng
(Ngày Nay) - Phương án tuyến đường bám theo đê hiện hữu được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đánh giá đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật nhờ hạn chế tác động bãi sông, phù hợp quy hoạch giao thông và giảm giải phóng mặt bằng. Đây là nội dung trong báo cáo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội gửi UBND TP sau khi rà soát các quy hoạch và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan.