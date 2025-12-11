Đại gia "Đường bia" đề xuất thí điểm mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại metro Hòa Lạc - Văn Cao

(Ngày Nay) -Chiều ngày 11/12/2025, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình, doanh nghiệp gắn với tên tuổi doanh nhân "Đường bia" tổ chức công bố kết quả thử tải mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội).

Đây là mô hình hạ tầng đô thị hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp đồng thời đường cao tốc, đường sắt đô thị, không gian thương mại và khu nhà ở xã hội trên cùng một trục kết cấu.

Việc kiểm định được thực hiện bởi Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn Đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lan.

Kết quả thử tải cho thấy, với cấu hình 1 làn đường sắt đô thị và 1 làn xe cơ giới, kết cấu chịu được động đất trên cấp 8, chịu lực va chạm 250 tấn lặp lại 10 lần, trong khi tiêu chuẩn Việt Nam là 180 tấn; độ võng đo được dưới 1 mm, thấp hơn nhiều so với mức 12,5 mm theo quy chuẩn. Ở cấu hình 2 làn đường sắt và 2 làn xe cơ giới, khả năng chịu lực và động đất vẫn giữ nguyên trong khi độ võng chỉ còn 0,5 mm.

Điểm đặc biệt của mô hình là cấu trúc 4 tầng, được thi công – lắp ghép – đổ bê tông – thử tải trong vòng chỉ 10 ngày, với chiều dài 31 m, rộng 21 m và tối đa 50 nhân công. Công trình có tuổi thọ trên 150 năm, cao hơn đáng kể so với mức 100 năm theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết, đây là mô hình siêu kết cấu đặc biệt nhất thế giới: dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội. Tầng 1 bố trí hệ thống cấp, thoát nước mưa. Tầng 2 phục vụ đường sắt đô thị 2 làn hoặc đường cao tốc 2 làn cùng hệ thống thương mại. Tầng 3 là hệ thống đường sắt đô thị và tầng 4, 5, 6 là nhà ở xã hội, đáp ứng được toàn bộ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, và các tiêu chuẩn về độ ồn của Việt Nam, khi phương tiện lưu thông bên dưới, âm thanh đo được chỉ dưới 35 dB, thấp hơn hẳn tiêu chuẩn cho phép vào ban đêm của Việt Nam là dưới 51 dB.

“Đây là mô hình có tốc độ xây dựng nhanh nhất, suất đầu tư thấp nhất và mức độ thân thiện môi trường cao nhất trong các công trình đường cao tốc – đường sắt đô thị trên toàn cầu. Công nghệ này đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và đang trong quá trình đăng ký tại châu Âu và quốc tế”, ông Đường cho biết.

Được biết, sau kết quả thử tải, cty Hòa Bình sẽ gửi văn bản tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đề xuất thí điểm mô hình trên tuyến đường từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Láng – Hòa Lạc, dài 32 km với giải phân cách rộng 20 m.

Doanh nghiệp tính toán có thể xây dựng 3 đến 5 tầng nhà phía trên, tạo ra quỹ căn hộ xã hội từ 60.000 đến 100.000 căn. Theo phương án truyền thống, Hà Nội phải dành 62.000 tỷ đồng cho tuyến này và mất 5-7 năm thi công. Nhưng với mô hình này, thời gian rút ngắn còn khoảng 1 năm, và Nhà nước không phải chi ngân sách, thậm chí còn có thể thu 3.000 tỷ đồng tiền VAT từ việc bán nhà xã hội.

Giá bán dự kiến là 25 triệu đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng chỉ khoảng 12 triệu đồng; phần chênh lệch được dùng để bù đắp chi phí thi công tuyến đường. Như vậy căn nhỏ nhất chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Trước lo ngại liệu việc đưa hàng chục nghìn cư dân lên trục giao thông có thể gây áp lực lên hạ tầng xã hội, ông Đường khẳng định mô hình đã tích hợp toàn bộ tiện ích học tập, y tế và thương mại trên cùng trục, giúp cư dân giảm tối đa nhu cầu di chuyển.

Nhờ nằm sát đường sắt đô thị, người dân ở nhà xã hội không phải sử dụng phương tiện cá nhân, từ đó giảm ùn tắc và giảm ô nhiễm không khí - một trong những vấn đề nghiêm trọng của Hà Nội.

“Trên thế giới hiện chưa có quốc gia nào xây dựng mô hình tương tự, kể cả Nhật Bản. Sau khi công trình thử nghiệm được giới thiệu, công ty dự kiến mời các đại sứ quán tới tham quan và sẵn sàng chuyển giao công nghệ nếu có nhu cầu”, đại gia “Đường bia”tự tin khẳng định.