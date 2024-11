Kịch thực tế ảo với "Ông già và biển cả"

Vậy mà sau gần 20 năm hoạt động, anh trở thành một trong những nam diễn viên có uy tín trong giới showbiz Việt vì liên tục xuất hiện trong nhiều dự án lớn, và đoạt cả giải diễn viên xuất sắc giải thưởng Ngôi sao xanh. Gần đây, anh xuất hiện trong vai chính vở kịch Ông già và biển cả được chuyển thể từ tác phẩm văn học trứ danh của Ernest Hemingway. Nhân dịp này, chúng tôi có buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ Huỳnh Kiến An.

Hình như trong hành trình 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ đi hát và đóng phim mà không đóng kịch phải không, thưa anh?

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Gần như là vậy. Tôi chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong một đoạn rất ngắn trong tiểu phẩm của chương trình âm nhạc do Ngọc Tưởng đạo diễn. Tôi thích diễn kịch, nhưng vốn không phải là người có quen biết rộng trong giới nghệ thuật nên tôi không gần gũi với anh chị em hoạt động bên sân khấu. Thiết nghĩ cỡ tuổi tôi, bắt đầu làm diễn viên năm 40 tuổi và bây giờ là 65 tuổi, cũng khó sân khấu nào sẵn lòng mời nên tôi không dám nghĩ một ngày mình sẽ diễn kịch chính thức.

Thế thì cảm giác của anh thế nào khi được mời vào vai chính trong vở kịch Ông già và biển cả kỳ này, thưa anh?

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Tôi quá bất ngờ. Tôi không biết vì sao nhà điều hành sản xuất Quốc Thuận lại mời tôi thử vai, và càng bất ngờ hơn khi mình được chọn trong một vở kịch được chuyển thể từ danh tác của văn hào Ernest Hemingway. Từ vui, tôi chuyển sang áp lực vì khi đọc kịch bản, tôi biết mình phải độc diễn và độc thoại suốt 60 phút. Tất cả hành động kịch, diễn biến tâm lý chỉ diễn ra trên con thuyền giữa biển cả. Nhưng tôi biết đây là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể phụ lòng đạo diễn, NSƯT Công Ninh và toàn bộ ekip. Tôi đã dành nhiều thời gian để thảo luận với đạo diễn, dành một tháng để học thuộc thoại và mướt mồ hôi trên sàn tập. Bạn nghĩ xem, một ông già 65 tuổi mà nhớ hết thoại và độc diễn suốt 1 giờ thì thử thách thế nào. Có lẽ nhờ tổ độ nên tôi đã hoàn thành.

Quả thực khán giả sau khi xem đã đánh giá rất cao khả năng hóa thân của anh, họ thừa nhận tài năng diễn xuất của anh đã giúp cho vở diễn trở nên sống động. Giờ ngẫm lại, anh thấy mình có lợi thế gì trong vở diễn này?

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Phong cách kịch XR là chữ viết tắt của Extended Reality tạm dịch sang tiếng Việt là thực tế ảo. Phong cách này đã phổ biến ở Hàn Quốc nhưng chưa quen thuộc tại Việt Nam. ERS Factory là một đơn vị chuyên về mảng giải trí của Hàn Quốc, có văn phòng hoạt động tại Việt Nam. Đạo diễn không sử dụng cảnh trí, bục bệ, mang tính ước lệ mà thay hẳn bằng màn hình Led được bố trí sau lưng, bên trái, bên phải và dưới sàn sân khấu theo dạng 3D. Các đoạn video quay sẵn hiện lên 4 phía ấy đặt diễn viên vào không gian thật như điện ảnh. Tôi quen với phong cách diễn của điện ảnh nên đặt mình vào không gian này, tôi thấy mình tự nhiên không bị gò bó. Tôi nghĩ đây là thuận lợi của tôi.

Nếu so với các vai diễn phim ảnh mà anh đã đảm nhiệm, thù lao vai diễn kịch này thế nào, thưa anh?

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Kịch nghệ bây giờ khó khăn nên đương nhiên tiền lương nghệ sĩ sân khấu kịch và cải lương rất thấp so với nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Thế nhưng, là diễn viên ai cũng muốn được diễn kịch để trực tiếp tương tác với cảm xúc khán giả, đó là điều mà điện ảnh không có. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy được niềm vui, nỗi buồn của người xem ứng theo cảm xúc của diễn viên. Đó là điều tuyệt vời. Trở lại vấn đề thù lao của vai diễn này, có thể nói tôi hầu như không quan tâm, dù tôi đã phải thương lượng thời gian với các nhà sản xuất phim ảnh để linh hoạt hơn lịch quay cho tôi. Tôi thấy hoàn toàn xứng đáng dành tâm huyết và thời gian cho vai ông lão ngư phủ.

Theo anh, phong cách kịch RX này có cơ hội phát triển ở Việt Nam không, thưa anh?

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Tôi nghĩ là có vì nó là sự kết hợp hài hòa giữa điện ảnh và kịch nghệ. Nó tạo nên một không gian thật và lung linh hơn kiểu dựng sân khấu ước lệ. Hình ảnh trong màn hình tạo cảm xúc như khán giả đang xem phim 3D, và điều này sẽ dễ chạm đến khán giả trẻ. Tôi hy vọng thử nghiệm này sẽ thành công vì như thế nghệ thuật sẽ là dòng chảy bất tận với vô vàn những sáng tạo mới. Nghệ thuật nên tương xứng với đà tiến của xã hội và điều này đã được thấy qua điện ảnh, cải lương, âm nhạc.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện !

Nhắc đến Ernest Hemingway hẳn nhiều tín đồ văn học sẽ nhớ đến ngay tác phẩm Ông già và biển cả (The old man and the sea) đoạt giải Pulitzer dành cho tác phẩm hư cấu 1953 và giải Nobel Văn học 1954. Trong năm 2024, tác phẩm này đến với khán giả Việt qua vở kịch cùng tên với một hình thức thể nghiệm mới tại sân khấu mới ở khu vực Global City vào hai ngày 23 và 24/11/2024.

Vở kịch Ông già và biển cả tuân thủ sát tinh thần của tác phẩm văn học. Đó là sự giằn co giữa ông lão ngư phủ và con cá kiếm ông bắt được và cuộc chiến sanh tử với bầy cá mập hung hãn. Trên sân khấu được dàn dựng một chiếc thuyền có gắn trục xoay, đó là cảnh trí duy nhứt và là đạo cụ chính còn lại là vài đạo cụ phụ như cá kiếm, cây lao, chai rượu. Phía sau, hai bên con thuyền là màn ảnh rộng. Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An đã diễn tả rất nhuần nhuyễn tâm trạng của ông lão từ vui mừng lúc cá cắn câu, kiệt quệ sau 2 ngày đêm quần thảo với con mồi, sang mạnh mẽ khát khao quyết chí chứng minh mình là ngư dân tài giỏi, đến sự tuyệt vọng ở phút cuối cùng.