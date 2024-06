Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Thực hiện phương châm "4 đúng, 3 không"

Sẵn sàng cho Kỳ thi

Thời điểm này, điểm thi Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. 25 phòng thi chính và một phòng thi dự phòng đều rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm các điều kiện về quạt mát, thông thoáng, điện sáng, sắp xếp bàn ghế ngồi theo quy định. Từ khu vực cổng trường vào đến phòng thi, phòng để đồ dùng cá nhân của thí sinh, khu vực để xe, phòng làm việc của Hội đồng thi đều có biển chỉ dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ thi và thí sinh tham dự tại điểm thi này.

Cô Nông Thủy Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết, Kỳ thi năm nay, tại điểm thi có 598 thí sinh đăng ký dự thi, gồm học sinh của hai trường: Hoàng Văn Thụ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Những khu vực như: Phòng bảo quản đề thi, bài thi đều có lực lượng thường trực, được lắp đặt camera an ninh; khu vực để đồ dùng cá nhân, nhà xe cho thí sinh được bố trí xa khu vực phòng thi.

Từ thời điểm thí sinh đến làm thủ tục dự thi (ngày 26/6) đến khi kết thúc kỳ thi, trường bố trí, huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh gửi đồ cá nhân, sắp xếp phương tiện, đến các khu vực làm thủ tục, vào phòng thi thuận tiện. Thầy cô giáo phụ trách các lớp cùng với Hội cha mẹ học sinh lập danh sách, cập nhật số điện thoại của từng phụ huynh, học sinh để thông báo, nhắc thí sinh đến điểm thi đúng giờ; hỗ trợ thí sinh nếu không có người nhà, phương tiện đưa đón...

Cô Kiều cho biết thêm, công tác ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh đã được các thầy cô lồng ghép trong suốt quá trình học và lên kế hoạch, chủ động triển khai ngay từ đầu năm học. Đến đầu năm 2024, giáo viên tập trung hoàn thành nội dung, chương trình năm học và tranh thủ thời gian ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức giúp các em ghi nhớ, vận dụng làm bài thi đạt điểm cao. “Công tác ôn tập đã hoàn tất trước khi kỳ thi diễn ra hai tuần. Sau đó, các thầy cô chú trọng rèn thêm cho các em kĩ năng nhận diện đề thi, phân bổ thời gian làm bài thi hợp lý, trả lời đủ ý từng câu hỏi, vận dụng những kiến thức trong quá trình học và từ thực tiễn đời sống để đạt điểm cao phần thi nghị luận xã hội”, cô Kiều chia sẻ...

Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, là một trong hai điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh, với tổng số 793 thí sinh của Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Trung học phổ thông Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh. Điểm thi này có 34 phòng thi chính thức và một phòng thi dự phòng được bố trí ở khu vực nhà hai tầng khang trang, hiện đại, đảm bảo tiện tích, khoảng cách, không gian theo quy định cho 24 thí sinh/phòng.

Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Bắc thông tin, ngoài chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, trường đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, an toàn. Tại phòng bảo quản đề thi, bài thi có lắp đặt camera an ninh, có lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ. Đề thi, bài thi có tủ bảo quản riêng. Các khâu tiếp nhận đề thi, bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tránh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi, trường đã tập huấn, phổ biến quy chế thi, họp đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 để quán triệt yêu cầu, quy định đối với cán bộ làm công tác thi, nhắc nhở về trách nhiệm của thí sinh, lưu ý các em và người thân về những đồ dùng không được mang vào phòng thi, các thiết bị cấm sử dụng trong quá trình thi.

Nhằm hỗ trợ thí sinh tại điểm thi, trường đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 200 thành viên. Lực lượng này tham gia tiếp sức mùa thi, phân luồng, hướng dẫn giao thông; lập danh sách thí sinh thi tại điểm thi, bố mẹ, người thân thí sinh kèm địa chỉ cụ thể của từng gia đình để sẵn sàng hỗ trợ, nhắc thí sinh đi thi đúng giờ, đưa đón các em đến điểm thi khi có yêu cầu cần giúp đỡ. Đối với một số thí sinh ở xa điểm thi từ 3 km trở lên, trường phối hợp với phụ huynh có con học cùng lớp tạo điều kiện cho những trường hợp này đến ở cùng nhà bạn nơi gần điểm thi...

Đảm bảo an ninh, an toàn

Cô Trần Thị Thu Huyền cho hay, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, nhà trường phối hợp với lực lượng an ninh thành phố Lạng Sơn, cán bộ làm nhiệm vụ thi khảo sát, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh điểm thi; kiểm tra phòng thi, xung quanh khu vực thi trước, trong và sau mỗi ngày thi, môn thi. Đặc biệt là tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định, quy chế thi cho thí sinh và người thân thí sinh, những trường hợp cố tình vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, song song với công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi, Sở cũng tổ chức nhiều đợt tập huấn, phổ biến quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, đại diện phụ huynh học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm tránh những sai sót, vi phạm quy định do chưa nắm vững quy chế thi.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh lưu ý, ngành Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm túc phương châm “4 đúng, 3 không” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức kỳ thi đó là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. Không lơ là, chủ quan; không tạo căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, ngành Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi rà soát cụ thể phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài, bên trong điểm thi; phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, bài thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi cùng với chính quyền địa phương nơi đặt điểm thi tuyên truyền, ký cam kết phối hợp đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi; chuẩn bị phương án, kế hoạch cụ thể để ứng phó, xử lý kịp thời với các sự cố như mất điện, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh…

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, tỉnh Lạng Sơn có hơn 9.510 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 21 điểm thi, với 412 phòng thi. Tại mỗi huyện, thành phố tổ chức từ một đến ba điểm thi dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do; trong đó, mỗi điểm thi bố trí một phòng thi dự phòng.