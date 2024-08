Lần đầu tiên, WinCommerce kết hợp cùng CHIN-SU tổ chức “Tuần lễ thương hiệu”

Nhà bán lẻ đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu mạnh

Dự báo về thị trường bán lẻ 2024, các chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường bán lẻ nội địa là mảnh đất “màu mỡ” cho các nhà bán lẻ khi thu nhập bình quân của người dân ngày càng cao, tầng lớp trung lưu đang tăng rất nhanh, tỷ lệ tiêu dùng so với GDP của Việt Nam cũng thuộc loại cao so với các nước trong khu vực, trên 70%. Tuy nhiên, kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam mới chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Thái Lan (48%) và đặc biệt là Singapore (75%). Đây là những yếu tố tiềm năng và là điều kiện thuận lợi để tăng trưởng và phát triển kênh bán lẻ hiện đại trong thời gian sắp tới. %. “Trong bối cảnh mà bán lẻ hiện đại mới chiếm dưới 30% trong tổng bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam hiện tại thì tiềm năng tăng trưởng của mảng này là còn rất nhiều.” – Báo cáo của Vietcap cho biết.

Có mặt tại 62 tỉnh thành trên cả nước, WinCommerce (công ty vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) sở hữu mạng lưới hơn 3.600 điểm bán. Đây là nhà bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 50% thị phần bán lẻ hiện đại. Mỗi tháng, chuỗi WinMart/WinMart+/WiN phục vụ hơn 30 triệu lượt khách mua sắm. Tuy mới được ra mắt từ năm 2023, đến nay, chương trình hội viên WiN của nhà bán lẻ này đã thu hút hơn 9 triệu khách hàng. Bằng việc triển khai hợp tác với các nhãn hàng, chương trình Hội viên WiN hứa hẹn trở thành nền tảng tiếp thị cá nhân hóa, giúp đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nổi bật trong năm 2023 và 2024 là chương trình Tuần lễ Thương hiệu được phối hợp triển khai giữa WinCommerce và các thương hiệu hàng đầu như Ariel, Lifebuoy, Vinamilk, Neptune… giới thiệu những sản phẩm chất lượng và các khuyến mại hấp dẫn đến khách hàng.

Cơ hội sở hữu ớt bông 2m tại “Tuần lễ thương hiệu tương ớt CHIN-SU”

Từ ngày 1/8 – 7/8, WinCommerce phối hợp cùng Masan Consumer tổ chức “Tuần lễ thương hiệu tương ớt CHIN-SU” tại tất cả các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN trên toàn quốc. Trong tuần lễ này, đơn hàng có giá trị tương ớt CHIN-SU lũy kế cao nhất sẽ sở hữu 1 ớt bông CHIN-SU cao 2m. Ngoài ra, khách hàng còn được mua tương ớt CHIN-SU mini chỉ 5.000VNĐ với hóa đơn 99.000VNĐ tại WinMart+/WiN hoặc 199.000VNĐ tại siêu thị WinMart. Sự kết hợp giữa 2 thương hiệu Việt được người tiêu dùng yêu thích hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

CHIN-SU là 1 trong 5 thương hiệu “love brand” có doanh thu trên 2.000 tỷ đồng của Masan Consumer. Hầu hết người dùng cho biết họ lựa chọn tương ớt CHIN-SU bởi hương vị thơm ngon, độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm khác, chưa kể còn kết hợp dễ dàng với nhiều loại thức ăn khác nhau tùy theo nhu cầu, giúp món ăn thơm ngon, kích thích vị giác hơn. Năm 2023, CHIN-SU được vinh danh là "Thương Hiệu Vàng của giới trẻ", dựa trên kết quả khảo sát thực hiện bởi Kantar trong khuôn khổ "Thương Hiệu Vàng TP. HCM" nhằm tôn vinh những thương hiệu thành công trong việc xây dựng một hình ảnh tích cực và ảnh hưởng lớn đến thế hệ tiêu dùng trẻ. Đây cũng là nhãn hàng còn nằm trong top 3 thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất 2023 bên cạnh 2 thương hiệu 2.000 tỷ đồng khác của Masan Consumer là Nam Ngư và Kokomi.

Nhận định về cơ hội hợp tác giữa nhà bán lẻ và nhà cung cấp, đại diện WinCommerce cho biết: “Cơ hội ở thị trường bán lẻ Việt Nam rất lớn, WinCommerce và các đối tác đang ở trong thời điểm vàng để tăng trưởng doanh thu qua kênh bán lẻ hiện đại, đồng thời nâng cao vật chất và đời sống người tiêu dùng Việt Nam.”

Thêm nhiều ưu đãi từ WinCommerce Ngoài ra, hệ thống WinCommerce vẫn đồng thời triển khai chương trình Hội viên WiN tiết kiệm 20% các sản phẩm từ WinEco và MEATDeli và các chương trình khuyến mại định kỳ nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, đảm bảo cung ứng đa dạng hàng hóa chất lượng với giá tốt tới người tiêu dùng.