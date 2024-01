Lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án Eaton Park tại quận 2, TP. Thủ Đức

(Ngày Nay) - Sáng ngày 11 tháng 01, tại văn phòng đại diện của Gamuda Land (HCMC) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án Eaton Park, giữa Gamuda Land với các sàn giao dịch: sàn Southern Homes, Smartland, IQI Vietnam, Rever, ERA Vietnam, liên doanh An Khang Real – SGInvestment, T&A, Khai Minh Land, liên doanh CBC - Aka Land - Global Homes, Sài Gòn Land, Việt Nam Property, The One, Home Group, EximRS, CenHCM, Bamboo Realty, Kings Land.