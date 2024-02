LHQ hối thúc Nga, Ukraine đảm bảo nguồn cung lương thực và phân bón ra thị trường thế giới

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhân sự kiện 2 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ “LHQ sẽ tiếp tục thúc đẩy tự do và an toàn hàng hải ở Biển Đen, yếu tố rất cần thiết để các mặt hàng lương thực, phân bón của Ukraine và Nga tiếp cận được với thị trường toàn cầu mà không gặp trở ngại”. Người đứng đầu LHQ đồng thời nhấn mạnh hiện giờ là thời điểm thiết lập nền hòa bình công bằng dựa trên Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ. Ông cũng đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang xung đột.

PV