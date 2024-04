Lưu ý về nhãn mác đối với thực phẩm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Singapore

SFA cho biết đã phát hiện có trứng trong thành phần của sản phẩm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo’s Mandu (350g) và Mini Mandu. Các sản phẩm này đang được bày bán trên thị trường Singapore nhưng nhãn mác không ghi rõ có trứng trong thành phần của sản phẩm. Hiện hai công ty nhập khẩu là Li Chuan Food Products Pte. Ltd và CJ SE Asia Pte. Ltd đang phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm trên tại thị trường Singapore. Vụ việc này đã được thông báo trên website chính thức của SFA có kèm theo hình ảnh, mô tả xuất xứ của các sản phẩm trên là từ Việt Nam.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cho biết việc sản phẩm bị thu hồi do không cung cấp đủ thông tin về sản phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng Singapore, nhất là đối với các sản phẩm được nhập khẩu từ công ty bị thu hồi sản phẩm và nhà cung cấp nói chung (cụ thể ở đây là sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam). Để đảm bảo xây dựng uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường Singapore, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý về việc dán nhãn các sản phẩm thực phẩm đã được đóng gói.

Nhà nhập khẩu và nhà sản xuất các sản phẩm thực phẩm được đóng gói sẵn bán tại Singapore phải cung cấp nhãn mác có đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh, gồm: Tên hoặc mô tả về sản phẩm thực phẩm; thành phần của sản phẩm: tất cả các thành phần và chất phụ gia trong thực phẩm đóng gói sẵn phải được khai báo, trong đó thành phần được liệt theo trọng lượng trong sản phẩm từ nhiều đến ít; các thành phần có khả năng gây mẫn cảm có trong thực phẩm như: ngũ cốc có chứa gluten (như lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, yến mạch…); thành phần có nguồn gốc từ động vật giáp xác; trứng và các sản phẩm từ trứng (lecithin); cá và các sản phẩm từ cá; sữa và các sản phẩm từ sữa (sodium caseinate); đậu phộng và các sản phẩm từ đậu phộng; đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành; các loại hạt và sản phẩm từ hạt (như hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều, hạt hồ đào, hạt hồ trăn, hạt mắc-ca…); muối; sodium bicarbonate; sulphite ở dạng cô đặc từ 10mg/kg trở lên,…

Đối với trường hợp quá trình sản phẩm thực phẩm tiềm ẩn sự xuất hiện của các chất gây dị ứng, nhà sản xuất có thể sử dụng cách ghi nhãn “có thể chứa” (tiếng Anh là “may contain”) chất gây dị ứng, hoặc “được sản xuất tại cơ sở sản xuất các sản phẩm có thể chứa” chất gây dị ứng (produced in a facility that processes products that may contain...).

Tại Singapore, việc ghi nhãn thực phẩm do SFA quản lý. Cơ quan này đảm bảo thực phẩm bán ở Singapore là an toàn và bảo vệ người tiêu dùng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe.

Để tiếp cận tốt thị trường, tăng thị phần và tạo uy tín thương hiệu sản phẩm đối với người tiêu dùng tại Singapore, các doanh nghiệp Việt Nam nên thường xuyên cập nhật thông tin và tuân thủ nghiêm túc các quy định của nước sở tại.