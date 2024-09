Lý do ông Trump từ chối "tái đấu" với bà Harris trên truyền hình

Trong một sự kiện tại vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 12/9, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hoà cho biết ông không cần một trận tái đấu vì ông đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tối 10/9, bất chấp có nhiều đánh giá từ các chuyên gia và những thành viên của cả hai đảng cho rằng nữ Phó Tổng thống Harris chiếm ưu thế trong tranh luận.

"Bởi vì chúng tôi đã thực hiện hai cuộc tranh luận và đã thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu”, ông Trump phát biểu, đồng thời ám chỉ đến cuộc tranh luận đầu tiên của ông với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi tháng 6.

Theo nhiều chuyên gia quan sát, một trong những lý do có thể khiến ông Trump không tiếp tục tham gia tranh luận là do ông — người thường không thể cưỡng lại cơ hội thống trị màn ảnh nhỏ — không thích lặp lại một cuộc đối đầu mà ông không chuẩn bị, không tập trung và lãng phí cơ hội tốt nhất để hạ gục đối thủ. Xét đến cùng, ông muốn giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông đang trong thế giằng co sít sao với bà Harris trong một cuộc đua mà vốn dĩ những lợi thế chính sách về các ưu tiên hàng đầu của cử tri như nền kinh tế và nhập cư giờ đây không còn nữa.

Sau màn tranh luận trên sân khấu ABC News ngày 10/9, Phó Tổng thống Harris nói với người ủng hộ rằng bà và ông Trump nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Động thái của ông Trump đã khiến chiến dịch tranh cử của bà nghĩ rằng cựu tổng thống đang sợ tranh luận.

Rõ ràng, ông Trump thường là người hay thay đổi quyết định. Nhưng tuyên bố của ông về việc sẽ không có cuộc tranh luận nào khác với bà Harris lần này có vẻ cứng rắn hơn nhiều so với nhiều tuyên bố trước đây của ông.

Bryan Lanza, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Donald Trump, nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump không tham gia tranh luận là một quyết định mang tính chiến thuật.

"Không phải vì sợ hãi mà là vì ưu tiên của chúng tôi khi cuộc bầu cử kết thúc. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp - thông qua các sự kiện tập hợp, thông qua việc đến các tiểu bang và tạo ra tác động - hơn là tham gia vào một cuộc tranh luận gây bất lợi cho Tổng thống Trump", cố vấn Bryan nói trên chương trình "The Situation Room" của CNN.

Trong khi đó, Alyssa Farah Griffin, một bình luận viên của CNN từng là giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump, đã dự đoán một kịch bản mà cựu tổng thống có thể thay đổi suy nghĩ trong bối cảnh Ngày bầu cử đang đến gần.

"Tôi dự đoán ông ấy có thể thay đổi thái độ về vấn đề này. Nếu màn thể hiện của bà Kamala Harris tại sân khấu tranh luận giúp bà chiếm được ưu thế trong các cuộc thăm dò ý kiến, có thể trong vài tuần tới, ông Donald Trump sẽ lại thách thức bà ấy tranh luận tiếp. Ông ấy có thể cần một khoảnh khắc lớn để duy trì khả năng cạnh tranh với bà ấy”, bình luận viên Griffin nhận định.