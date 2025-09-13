Một ngày hội non sông khó quên

(Ngày Nay) - Sự kiện lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9/2025 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Những dư âm từ sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Hà Nội vẫn còn vang vọng, khắc sâu trong lòng người dân Việt Nam tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên vì một đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Từ chiều ngày 1/9, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua đã trở thành tâm điểm của cả nước. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về, mang theo cờ đỏ sao vàng, những nụ cười rạng rỡ và lòng tự hào dân tộc. Không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc cờ hoa đã biến các con phố Hà Nội thành một lễ hội đường phố. Tiếng hát những ca khúc kháng chiến, bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Nối vòng tay lớn” vang lên hùng tráng, làm sống lại ký ức hào hùng của dân tộc.

Tại ngã năm Trần Phú - Lê Trực, hình ảnh các cựu chiến binh trong bộ lễ phục chỉnh tề, ánh mắt rực sáng niềm tự hào, đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà Trần Thị Huệ, một cựu nữ quân y, chia sẻ: “Vui lắm, đất nước mình đã sang một trang sử mới.” Niềm vui của bà không chỉ đến từ việc chứng kiến lễ diễu binh hoành tráng mà còn từ sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ công an, giúp bà và nhiều cựu chiến binh khác dễ dàng tham dự sự kiện.

Trong Quảng trường, các đoàn diễu binh, diễu hành cũng đã có mặt từ 3 giờ sáng. Nguyễn Thế Ngọc (2005), sinh viên trường Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, thuộc khối Hồng kỳ chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động khi tham gia sự kiện A80. Đây là dịp đặc biệt để em tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.” Ngọc cho biết sự kiện lớn của đất nước đã khiến anh cũng như bạn bè của mình thêm trân trọng hòa bình, biết ơn quá khứ và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là màn trình diễn của các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết. Theo Ban tổ chức, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành về phía Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số 20.574 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại. Toàn quân tạo nên một khung cảnh hùng tráng, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc. Sự góp mặt của các khối diễu hành từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia đã thể hiện tình đoàn kết quốc tế, minh chứng cho đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn của Việt Nam.

Không chỉ có các lực lượng tham gia, người dân cả nước cũng góp phần làm nên thành công của sự kiện. Các tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên, cùng các anh chị lao công đã miệt mài làm việc để giữ cho khu vực sạch sẽ, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức lễ hội trong không gian thân thiện và trật tự.

Anh Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, thuộc Khối Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Được tham gia đoàn diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình thực sự là một trong những kỷ niệm đáng tự hào và xúc động nhất trong tuổi trẻ của mình. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, nhưng khi nhận được thông tin về khối người Việt Nam ở nước ngoài tham gia diễu hành, mình đã không do dự mà thu xếp công việc và bay về nước để kịp góp mặt. Cảm giác được cùng hàng ngàn con tim chung một nhịp đập, đứng giữa trung tâm lịch sử của Thủ đô, thật sự khó diễn tả thành lời.”

Với anh, quá trình tập luyện có thể nói là thử thách không nhỏ với khối kiều bào, từ việc làm quen với đội hình, nhịp bước, khẩu lệnh, đến việc điều chỉnh bước chân cho ăn khớp với tiếng trống và nhạc. Những ngày tập dưới thời tiết thất thường, khi nắng oi ả, lúc mưa to, mồ hôi và nước mưa thấm ướt đồng phục, nhưng không ai nản: “Mỗi lần nhìn nhau, cả đoàn chỉ biết động viên nhau bằng nụ cười và những câu “Cố lên!”, bởi ai cũng hiểu rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để tôn vinh Tổ quốc trong một sự kiện trọng đại”.

Trường Giang xúc động: “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi bước vào Quảng trường Ba Đình đúng nhịp trống, nhìn thấy quốc kỳ tung bay, nghe tiếng hò reo của mọi người, lòng mình dâng lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Bao mệt mỏi tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc sâu sắc rằng dù ở xa Tổ quốc, chúng mình vẫn luôn là một phần máu thịt của đất nước.”

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử mà còn là cơ hội để khơi dậy khát vọng cống hiến cho một Việt Nam phồn vinh. Như lời Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (A80) tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: “Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; thể hiện giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng”.

Tại Lễ tuyên dương, Quỳnh Vân (2002), phó khối Nữ du kích miền Nam, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tự hào: “Ba lần tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp đại lễ A70 Điện Biên Phủ, A50 Giải phóng miền Nam và A80 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào lớn lao, hạnh phúc thiêng liêng đối với tôi. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là một hành trình giúp tôi trưởng thành hơn trong tư tưởng, nhận thức, để mỗi ngày thấy mình mạnh mẽ và chín chắn hơn.”

Giọng Vân đầy sự tự hào: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được Bằng khen của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong quá trình rèn luyện, học tập của bản thân tôi trong thời gian qua. Phần thưởng không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn động viên to lớn, nhắc nhở tôi luôn giữ vững ý chí, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Dư âm của ngày 2/9 còn được lan tỏa qua mạng xã hội, nơi hàng triệu người chia sẻ hình ảnh cờ đỏ sao vàng và những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ kỷ niệm. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, cả nước như cùng hòa chung một nhịp đập con tim, vang lên hai tiếng “Việt Nam” đầy tự hào.