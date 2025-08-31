Lịch sử vẫn còn đây, trong những bức ảnh…

(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng gửi đến bạn đọc Bộ sưu tập 18 bức ảnh được nghiên cứu, phục chế màu do chuyên gia Viên Hồng Quang thực hiện trên tư liệu là 18 bức ảnh đen trắng do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp cho Tạp chí Ngày Nay.

Ngày 2/9/1945, bản đồ thế giới chính thức có tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Năm nay, giữa những ngày tháng Tám nắng vàng, cả nước đang sống trong không khí thiêng liêng của dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

80 năm kể từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độ lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, đất nước đang vững bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự cường, thịnh vượng và văn minh.

Những thời khắc linh thiêng của lịch sử, dấu mốc ghi lại niềm tự hào và kiêu hãnh không gì diễn tả được của một dân tộc bé nhỏ đã làm nên kỳ tích phi thường vẫn được lưu giữ nguyên vẹn, trong những bức ảnh tư liệu đen trắng.

Với mong muốn giúp bạn đọc nhìn lại quá khứ một cách sống động, rõ nét hơn, như đang sống trong khoảnh khắc lịch sử năm ấy, Tạp chí Ngày Nay trân trọng gửi đến bạn đọc Bộ sưu tập 18 bức ảnh được nghiên cứu, phục chế thành ảnh màu do chuyên gia Viên Hồng Quang - tác giả Dự án “Lịch sử thường thức” thực hiện trên tư liệu là 18 bức ảnh đen trắng do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp cho Tạp chí Ngày Nay.

Bộ sưu tập này lưu giữ những hình ảnh quý giá về đoàn xe chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào vườn hoa Ba Đình, nơi cử hành lễ “Ngày độc lập”; Hình ảnh Bác Hồ mặc áo vest đọc bản Bản Tuyên ngôn Độc lập; Góc chụp toàn cảnh về không khí trang nghiêm, xúc động ngày 2/9/1945 - cho người xem thấy rõ kiến trúc của Quảng trường Ba Đình Hà Nội do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh thiết kế năm 1945; Hình ảnh Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945 với những gương mặt lãnh đạo tài ba trong lịch sử dân tộc…

Cùng nhìn lại lịch sử qua ảnh tư liệu là cách nhắc nhớ chúng ta trách nhiệm gìn giữ, vun đắp nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhắc nhớ thế hệ hôm nay và mai sau biết ơn những chiếc ảnh “đen trắng” năm xưa đã giúp cuộc đời hôm nay rực rỡ muôn màu. Biết ơn ông cha ta đã hi sinh tất cả những gì có thể để giành lại độc lập, cho thế hệ sau được vui sống trong hòa bình, thịnh vượng và phát triển.