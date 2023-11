Mùa Bấc

(Ngày Nay) - Ninh Thuận là xứ gió, gió mùa nào cũng mạnh, chỉ ngơi ngơi được chút tháng Ba âm lịch. 4-5 tháng gió bấc, nửa năm gió Nam, xen kẽ mùa nam có gió nồm. Chớm gió mùa nào, tháng đầu gọi là non. Mùa này đầu đông, nghe se se gió lạnh ban sáng ban chiều, gọi là mùa bấc non. Dân trong phố ít để ý, người ở ngoài đồng cát xóm rẫy thì thấy gió mùa thay rõ lắm. Chừng đôi tuần nữa hết bấc non là đến bấc già.