Mưa lớn đầu giờ sáng, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng, ùn tắc cục bộ ​

Ngoài ra, trên các tuyến đường như: Phan Văn Trường, Đại lộ Thăng Long (Ngã ba giao Lê Trọng Tấn), Hầm chui (số 3, số 5, số 6, Km9+656), Tố Hữu, Yên Nghĩa (Bến xe Yên Nghĩa tới ngã ba Ba La), Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Khánh Toàn, Thiên Hiền, phố Nhuệ Giang... cũng bị ngập sâu trong nước. Mưa không chỉ gây ngập úng tại các tuyến đường mà nhiều khu đô thị cũng bị ngập úng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Điển hình như tại đường phía sau Chung cư Ecohome3, phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị ngập sâu khoảng 0,5m-0,8m, các phương tiện không thể di chuyển được qua khu vực này. Thêm vào đó, hàng chục cơ sở kinh doanh cũng phải đóng cửa. Đặc biệt, toàn bộ phía cổng chính và sân Trường Tiểu học Đông Ngạc bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh và giáo viên đến trường.

Anh Đặng Minh Hiếu, cư dân Chung cư Ecohome3 chia sẻ: Khu đường vào tòa nhà N02, N03 đoạn trước cổng Trường Tiểu học Đông Ngạc cứ mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ là ngập, ảnh hưởng lớn đến các hộ dân kinh doanh và việc đi lại của cư dân, gây khó khăn cho học sinh đến trường. Không ít lần mưa ngập đã cuốn theo tài sản của người dân, ô tô bị ngập nước, gây thiệt hại lớn về tài sản. Do đó, rất mong các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương quan tâm cải tạo để khu vực này không còn ngập úng, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Đáng chú ý, mưa ngập úng trên nhiều tuyến đường đúng vào thời gian đi làm đầu giờ sáng nên xuất hiện ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm. Di chuyển từ đường Nguyễn Khánh Toàn về đường Dương Đình Nghệ, chị Nguyễn Thị Hương, trú tại phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mưa lớn khiến cả đường Nguyễn Khánh Toàn, Dương Đình Nghệ đều bị ngập úng nhiều điểm, giao thông đi lại rất khó khăn, thậm chí có đoạn ùn tắc kéo dài, có ngã tư phải đợi 5 nhịp đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện mới có thể di chuyển được.

Trước tình hình đó, để tiêu thoát nước kịp thời, phòng, chống úng ngập, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã vận hành hợp lý các cửa phai của hồ điều hòa như Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, để hạ mực nước trên hệ thống. Từ thời điểm 5 giờ sáng 10/9, công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ sáng sớm 10/9 đến sáng 12/9 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, do đó người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh, để không có thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Lượng mưa phổ biến trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Cụ thể, các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lượng mưa khoảng 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Ngoài ra, thị xã Sơn Tây và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên lượng mưa khoảng 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.