Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và quyền của trẻ em gái

Ngày 12/10, gần 300 đại biểu gồm lãnh đạo ngành giáo dục, thầy cô giáo, học sinh của tỉnh Vĩnh Long, cùng đại diện các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã tham gia sự kiện truyền thông “Trẻ em gái làm chủ tương lai” nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của trẻ em gái trong việc xây dựng một tương lai bình đẳng. Sự kiện cũng tôn vinh tiếng nói và sự đóng góp của nhà giáo trong quá trình hoàn thiện chính sách và môi trường giáo dục hòa nhập hơn cho mọi người học bao gồm trẻ em gái, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng hành động thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Sự kiện do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp tổ chức với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), Ngày Nhà giáo Thế giới (5/10), và 30 năm Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (1995-2025). Hoạt động này được diễn ra ngay tại sân trường THCS Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một trong 15 trường THCS tham gia Dự án Chúng tôi CÓ THỂ do UNESCO, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở GD-ĐT triển khai và do Tập đoàn CJ tài trợ.

Hưởng ứng chủ đề toàn cầu “Trẻ em gái làm chủ tương lai”, các hoạt động triển lãm, trò chơi giao lưu, thi sáng tác tranh cổ động đã mang đến cơ hội cho học sinh thể hiện quan điểm và vai trò của trẻ em gái cùng các bạn trong việc làm chủ tương lai của mình, gia đình và xã hội thông qua dự án liên môn mỹ thuật, ngữ văn và trải nghiệm sáng tạo.

Các em học sinh cũng được tham gia chuyến xe buýt “Beijing+30 Bus Tour” do UN Women tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu về bình đẳng giới của Việt Nam trong 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, một văn kiện được 189 quốc gia trong đó có Chính phủ Việt Nam phê chuẩn và tích cực triển khai thực hiện. Đây cũng là chương trình nghị sự toàn cầu mang tính thay đổi và toàn diện nhất nhằm đạt bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đặc biệt, sự kiện còn có phần đối thoại trực tiếp với các diễn giả nữ có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục, thể thao và khoa học. Bà Trương Thanh Nhuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, đã chia sẻ về những thành tựu và thách thức trong việc thúc đẩy giáo dục bình đẳng cho trẻ em gái tại địa phương. Cùng tham gia còn có sự góp mặt của Giáo sư Đặng Thị Phương Thảo - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, nữ giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023, đạt học bổng quốc gia của L’Oreal và UNESCO vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học; và VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - Cựu vận động viên bơi lội, HLV thể thao, người đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc và là hình mẫu của sự quyết tâm và tự tin. Cuộc đối thoại đã truyền cảm hứng cho các học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, có sự liên hệ với bản thân, tự hình dung về tương lai mình mong muốn, và có được nhiều bài học, lời tư vấn quý giá về sự quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, giúp các em tự tin khi theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, cho biết cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới và Việt Nam, kết hợp với sự gia tăng của các công việc xanh, đang mang lại vô số cơ hội. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học STEM “Chúng ta cần trang bị cho tất cả trẻ em, đặc biệt là các bé gái, những kỹ năng cần thiết để thành công. Nếu các bé gái không được tham gia bình đẳng vào nền kinh tế kỹ thuật số và kinh tế xanh, chúng ta có nguy cơ bỏ lại phía sau một nửa dân số trong thế giới việc làm đầy cạnh tranh trong tương lai.”

Nhân dịp này, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, Ông Jonathan Wallace Baker, đã chia sẻ: Sự kiện ngày hôm nay cũng nhằm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Thế giới (ngày 5 tháng 10) với chủ đề “Tôn vinh tiếng nói của nhà giáo: Hướng tới một khế ước xã hội mới cho giáo dục”. UNESCO khuyến khích các thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục cất tiếng nói của mình và tìm kiếm các câu trả lời để cùng xây dựng môi trường dạy và học thu hút hơn, bình đẳng hơn và bao trùm đến mọi đối tượng cho một tương lai bền vững của Việt Nam.

Thông qua chủ đề này, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục cho trẻ em gái và trao quyền để các em vượt qua thách thức, tích cực tham gia vào việc kiến tạo một tương lai toàn diện hơn. Đồng thời, sự kiện cũng tôn vinh tiếng nói và vai trò của các nhà giáo, đặc biệt là giáo viên nữ, trong việc định hướng và hỗ trợ các em gái phát triển toàn diện.