Bộ Công an và UN Women thúc đẩy Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

(Ngày Nay) - Bộ Công an phối hợp cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), đã tổ chức hội thảo kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy triển khai Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) 2024–2030

Hội thảo có sự tham gia của 40 lãnh đạo cấp cao của Bộ nhằm nâng cao hiểu biết và thảo luận về ba nội dung trọng tâm: bình đẳng giới trong lĩnh vực an ninh, hợp tác quốc tế trong hoạt động gìn giữ hòa bình và xây dựng lực lượng cảnh sát có nhạy cảm giới.

Việt Nam đã thông qua Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An Ninh (NAP WPS) vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Sau khi chương trình được thông qua, Bộ Công an đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm tăng cường chính sách bình đẳng giới trong ngành an ninh, thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong công tác an ninh, thực thi pháp luật trong nước và quốc tế, cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Với vai trò là cơ quan chủ chốt của Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, Bộ Công an có nhiệm vụ quan trọng trong việc lồng ghép vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh (PNHB&AN) vào khuôn khổ an ninh quốc gia. Hội thảo đã xác định các hành động cụ thể, chính sách và mục tiêu chiến lược để xây dựng dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Công an, đóng vai trò hỗ trợ cho "Kế hoạch Triển khai" của Chương trình Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh do Chính phủ ban hành.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về PNHB&AN, sáng kiến này một lần nữa khẳng định cam kết của quốc gia đối với các chính sách an ninh bao trùm, trao quyền cho phụ nữ vì nền hòa bình bền vững.

Là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự về PNHB&AN, UN Women Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển chính sách và hợp tác quốc tế. Thông qua việc thúc đẩy các chính sách an ninh có nhạy cảm giới và tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, những nỗ lực chung này sẽ góp phần xây dựng một tương lai toàn diện, kiên cường và an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Hội thảo đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Vương quốc Anh và Chính phủ Canada thông qua UN Women.