Nền nhiệt của Nhật Bản cao bất thường trong tháng 9

Nhiệt độ trung bình của Nhật Bản trong tháng 9 cao hơn 2,66 độ C so với nhiệt độ trung bình cũng thời điểm hàng năm, mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập cách đây 125 năm.

Cụ thể, số liệu thống kê của JMA chỉ rõ nhiệt độ trung bình trong tháng 9 của Khu vực Bắc và Đông Nhật Bản tăng 3,1 độ C, Khu vực Tây Nhật Bản tăng 2,3 độ C, Khu vực quần đảo Okinawa tăng 0,8 độ C. Trong đó, thành phố Sendai/tỉnh Miyagi và thành phố Matsumoto/tỉnh Nagano ghi nhận mức tăng nhiệt độ lên tới 3,9 độ C so với trung bình hàng năm, tiếp đó là trung tâm thủ đô Tokyo với mức tăng 3,4 độ C và thành phố Himeji, tỉnh Hyogo với mức tăng 2,9 độ C.

Đáng chú ý, có tới 111 trên tổng số 153 điểm quan sát khí tượng trong cả nước ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 9 vừa qua. Hơn nữa, nền nhiệt nóng bất thường còn kéo dài đến cuối tháng 9, ví dụ thành phố Kuwana, thành phố Shizuoka, thành phố Kofu vẫn ghi nhận mức nhiệt trên 35 độ C trong ngày 28/9, đánh dấu tốc độ giảm nhiệt chậm nhất của tháng 9 từ trước đến nay.

Theo các chuyên gia khí hậu của JMA, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nắng nóng kỷ lục trong tháng 9 là do gió Tây dịch chuyển về phía Bắc kèm với hệ thống áp suất cao từ Thái Bình Dương mạnh lên ở phía Đông một cách bất thường, khiến cho không khí nóng dễ đàng bao phủ nên nhiều khu vực ở Nhật Bản.

Một yếu tố tác động khác là nhiệt độ mặt nước biển cũng duy trì ở mức cao. Do trong tháng 9, chỉ có 2 cơn bão xuất hiện ở vùng biển xung quanh Nhật Bản nên nước biển ít bị khuấy động, làm cho tốc độ giảm nhiệt của mặt nước biển chậm hơn mọi năm. Số liệu thống kê cho thấy, nhiệt độ mặt nước ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản trong tháng 9 cao hơn trung bình hàng năm là 1,6 độ C, mức cao kỷ lục kể từ năm 1982.

Bước sang tháng 10, nhiệt độ trên toàn nước Nhật đã có phần dịu mát, xua đi không khí oi mức trong suốt tháng 9. Một đợt không khí lạnh cũng sẽ tràn xuống khu vực Honshu của Nhật Bản trong tuần tới nhưng nền nhiệt vẫn ở mức cao hơn trung bình hàng năm do tác động của hiện tượng El Nino và nhiệt độ mặt nước biển xung quanh Nhật Bản vẫn ở mức cao.

Một quan chức JMA bày tỏ quan ngại về những diễn biến bất thường của thời tiết trong năm nay và có thể trong nhiều năm tiếp theo do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tác động nó có thể đến ngay trước mắt khi nhiệt độ mặt biển cao làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước và người dân Nhật Bản có thể sẽ phải ứng phó với một cơn bão bất thường trong tháng 10.