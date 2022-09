Nghệ An, Phú Yên khẩn trương ứng phó với bão Noru

(Ngày Nay) - Tỉnh Nghệ An và tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão Noru nhằm giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại về người và tải sản.

Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, các tỉnh khu vực Bắc miền Trung có thể bị ảnh hưởng, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống nhằm giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại về người và tải sản.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển có biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khí có các tình huống.

Đối với các địa phương vùng núi, chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Trong những ngày qua, tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hiện chưa có thống kê mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của mưa lớn gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các công trình hạ tầng khác; tuy nhiên, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ trên nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản và làm sạt lở tại một số khu vực ven đồi núi, đường giao thông.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện nay toàn tỉnh có 396 tàu cá/2.377 lao động đang hoạt động khai thác trên biển. Trong đó: hoạt động xa bờ 294 tàu cá/1.799 lao động (thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, giữa và phía Nam Biển Đông); hoạt động gần bờ và đi về trong ngày là 102 tàu cá/578 lao động.

Các tàu cá đang hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về tình hình của bão Noru.

Tại Phú Yên, từ chiều tối 24/9 đã có mưa lớn và gây ngập cục bộ một số nhà của người dân ở vùng trũng thấp tại thị xã Sông Cầu.

Quốc lộ 1 qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An bị ngập ở một số đoạn khiến cho phương tiện giao thông gặp khó khăn khi lưu thông.

Tại thành phố Tuy Hòa, một số trụ đèn, mặt kè chắn sóng dọc công viên ven biển bị hư hại do mưa lớn kèm theo gió mạnh./.