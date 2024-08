Người hâm mộ không còn cơ hội "nghe ké" Taylor Swift

Việc người hâm mộ tụ tập bên ngoài các điểm biểu diễn để "xem ké" đã trở thành một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Eras Tour của siêu sao người Mỹ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau một âm mưu khủng bố bị phát hiện liên quan đến các buổi biểu diễn của Taylor Swift ở Vienna (Áo), ban tổ chức tour diễn tại Anh cho biết để đảm bảo cho việc ra vào an toàn của mọi người trong sân vận động, những người không có vé sẽ không được đứng bên ngoài các ra lối vào hoặc tụ tập trên Bậc thang Olympic ở phía trước sân vận động. Ngoài ra, việc cắm trại qua đêm bên ngoài sân vận động tại London cũng sẽ bị cấm.

Theo kế hoạch, Taylor Swift sẽ có 5 đêm diễn tại sân vận động Wembley, bắt đầu từ ngày 15/8, trước khi kết thúc chuyến lưu diễn tại châu Âu. Trước đó, cũng tại sân vận động này, nữ ca sĩ người Mỹ đã tổ chức 3 buổi hòa nhạc vào tháng 6 vừa qua.

Với 5 đêm lưu diễn lần này, bên cạnh nghệ sĩ hỗ trợ chính Paramore, lần lượt trong mỗi đêm nhạc sẽ có các ca sĩ chủ yếu là người Anh biểu diễn cùng Taylor Swift bao gồm: Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters, Raye cùng với nghệ sĩ violin người Mỹ Sofia Isella. Sau tour diễn tại Anh, Taylor Swift sẽ nghỉ một tháng trước khi trở lại cho chặng cuối ở Bắc Mỹ và kết thúc chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Vancouver, Canada vào ngày 8/12.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn hòa nhạc thứ 6 của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift. Chuyến lưu diễn bắt đầu từ ngày 17/3 năm ngoái tại Glendale, bang Arizona, Mỹ, gồm 149 buổi biểu diễn trải dài trên khắp 5 châu lục.

Theo ước tính, The Eras Tour sẽ thu được khoảng 2 tỷ USD, gấp đôi so với kỷ lục trước đó của nam ca sĩ người Anh Elton John với chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road kết thúc vào tháng 7 năm ngoái, thu về 939 triệu USD.