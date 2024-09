Nguyễn Quỳnh Anh lọt top 5 trình diễn dạ hội xuất sắc tại bán kết Miss Universe Vietnam 2024

Tối 11/9, Bán kết Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức diễn ra. Trải qua nhiều tập chương trình truyền hình thực tế, các ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất dần lộ diện. Trong đó phải kể đến thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh (SBD 041), Á quân The Face Việt Nam người đẹp Gen Z đến từ Hà Nội sở hữu vẻ đẹp thuần Á Đông.

Tại vòng Bán kết, Quỳnh Anh và các thí sinh lần lượt trải qua phần đồng diễn - giới thiệu mở màn, bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Đại diện Quỳnh Anh đến từ Hà Nội được đứng ở vị trí trung tâm khi tất cả các thí sinh cùng xuất hiện trên sân khấu.

Kế đến phần thi bikini, Quỳnh Anh được đánh giá là top thí sinh sở hữu số đo nổi bật với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 82-63-93. Người đẹp sinh năm 1999 chọn cách xử lý tà bay dứt khoát. Cách pose dáng khoe khéo lợi thế chân dài, màn trình diễn của Quỳnh Anh được đánh giá là chắc nhịp, nhận nhiều cỗ vũ từ khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Ở phần thi cuối trang phục dạ hội, Quỳnh Anh chọn thiết kế cúp ngực ôm sát, đính kết đá tinh xảo. Đây là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập “I DREAMED A DREAM” của NTK Chung Thanh Phong. Điểm nhấn bộ cánh nằm ở phần cầu vai và thân trước xử lý họa tiết 3D siêu thực, giúp Quỳnh Anh tăng thêm vẻ đài các, thu hút mọi ánh nhìn.

Mặc dù gặp phải những trở ngại không nhỏ, Quỳnh Anh vẫn tự tin bước lên sân khấu với phong thái chuyên nghiệp. Nhờ kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, cô đã khéo léo xử lý từng bước đi, khiến khán giả phải trầm trồ trước phần trình diễn ấn tượng. Sự thay đổi trang phục vào phút chót không làm giảm đi sự tự tin của cô, mà ngược lại, càng tôn lên bản lĩnh của một thí sinh hàng đầu. Nhờ màn thể hiện xuất sắc, Quỳnh Anh đã xuất sắc ghi tên mình vào top 5 màn trình diễn trang phục dạ hội xuất sắc nhất đêm bán kết, khẳng định tài năng và nỗ lực không ngừng của mình trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, Nguyễn Quỳnh Anh đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Với thế mạnh về ngoại ngữ, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, và vẻ đẹp đậm chất Á Đông, cô hứa hẹn sẽ mang đến một “màu sắc” độc đáo khi đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, tại vòng sơ khảo, chân dài 25 tuổi nhận “mưa lời khen” từ hội đồng giám khảo. Dược Sĩ Tiến ấn tượng vì Quỳnh Anh biết cách diễn đạt, câu trả lời có nội dung. Siêu mẫu Thanh Hằng khẳng định Quỳnh Anh lột xác so với 2018, trưởng thành, thông minh và có chiều sâu.

Xuyên suốt các tập ghi hình truyền hình thực tế. Quỳnh Anh luôn ghi tên mình vào top thí sinh có những màn thể hiện tốt nhất. Cụ thể, quán quân Super Model Me đã giành chiến thắng thuyết phục ngay tập phát sóng đầu tiên (Image round) và liên tiếp lọt top xuất sắc ở tập 2 (Independence round), tập 5 (phần thi dạ hội và bikini) và tập 6 (phần thi Trang phục Dân tộc).

Đến với Miss Universe Việt Nam 2024, Quỳnh Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ. Hãy dám đam mê, không ngừng phấn đấu để thực hiện hoài bão của mình: "Là một người luôn sẵn sàng thay đổi và mong muốn hoàn thiện bản thân. Để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, tôi đã chọn tham gia Miss Universe Vietnam 2024. Và những gì tôi nhận lại là những lời và nhận xét và chỉ trích "gương mặt này chỉ phù hợp làm người mẫu". Tuy nhiên, tôi luôn muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình, vì vậy tôi quyết định tiếp tục chiến đấu. Tôi - Quỳnh Anh, sẽ cho mọi người thấy, không gì là không thể. Bởi vì vẻ đẹp đích thực, sẽ đến từ sự nỗ lực và cố gắng chứ không đến từ một điều gì khác. Mang trong mình sức trẻ, tôi dám nghĩ, dám làm và dám hành động vì ước mơ của mình. If you have a dream, don't give up, just go for it".