Nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), các hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra trên khắp mọi miền đất nước. Các đơn vị nghệ thuật, các địa phương cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Xiếc vó ngựa biên cương tôn vinh người lính Biên phòng

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” chủ đề “Vó ngựa biên cương”, tri ân những người lính đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam là tác giả kịch bản kiêm chỉ đạo nghệ thuật, với tham gia của hơn 60 diễn viên, gồm các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, “Đi cùng năm tháng” là chuỗi chương trình nghệ thuật được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp 27/7 với nhiều chủ đề giàu ý nghĩa như “Sống mãi với Điện Biên”, “Ký ức Trường Sơn”, “Biển đảo là quê hương”, “Vùng trời bình yên”… Các chương trình đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng khán giả, đồng thời trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Phát huy truyền thống đó, chương trình “Đi cùng năm tháng” năm 2026 có chủ đề “Vó ngựa biên cương”, được dàn dựng nhằm tôn vinh và tri ân các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng - những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc.

“Vó ngựa biên cương” gồm nhiều tiết mục đặc sắc, được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, tái hiện hành trình của người lính cả trong thời chiến và thời bình. Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh “Chiều biên giới”, khắc họa bức tranh yên bình nơi miền biên viễn, khi những người lính Biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong lao động, sản xuất và gìn giữ cuộc sống bình yên. Tiếp đó, hoạt cảnh “Hát về anh”, tái hiện cuộc chiến đấu đầy khốc liệt của các chiến sĩ nơi tuyến đầu, khắc họa những hy sinh lặng thầm của những người lính đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc…

Mạch chuyện tiếp nối với chuỗi tiết mục tôn vinh vẻ đẹp của cuộc sống nơi vùng cao và hình ảnh người lính trong thời bình, qua các tiết mục “Em hát tặng anh người chiến sĩ Biên phòng”, “Phiên chợ vùng cao”, “Đồng đội”… đưa người xem hòa mình vào không gian gần gũi, giàu bản sắc văn hóa và thắm tình quân dân ở miền biên viễn. Xen kẽ là những màn xiếc thăng bằng, tung hứng, leo cột, dây thép, cùng sự xuất hiện của ngựa, chó nghiệp vụ và các loài vật được huấn luyện…

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Vó ngựa biên cương”, nơi những màn biểu diễn xiếc trên lưng ngựa kết hợp nhào lộn, đu dây và võ thuật tái hiện khí phách, bản lĩnh của người lính trong những tình huống bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chương trình khép lại với “Hành khúc Bộ đội Biên phòng”, toàn bộ nghệ sĩ cùng những chú ngựa, chó nghiệp vụ hòa vào đội hình diễu hành, tạo nên cái kết hào hùng nhưng giàu cảm xúc, như lời tri ân gửi tới các thế hệ chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, đồng thời lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay.

Chương trình “Vó ngựa biên cương” chính thức ra mắt khán giả vào ngày 24, 25 và 26/7 tại Rạp Xiếc Trung ương (67 - 69 Trần Nhân Tông Hà Nội). Cùng với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dịp này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà tri ân các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, mời các cựu chiến binh xuất hiện cùng với nghệ sĩ và thế hệ trẻ trên sân khấu…

Đêm nhạc “Vành hoa lửa” thắp sáng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn“

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc đặc biệt "Vành hoa lửa", nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình đảm nhận vai trò biên tập và tổng đạo diễn; Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật, diễn ra vào tối 26/7 tại Không gian Văn hóa Việt (79 Hàng Trống, Hà Nội).

Chương trình gồm hai phần. Chương I mang tên “Ra trận”, tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiên để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời kỳ đầy lý tưởng, niềm tin và tinh thần yêu nước.

Chương II mang chủ đề “Tri ân”, với những giai điệu sâu lắng, khắc họa những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì đất nước.

Đêm nhạc “Vành hoa lửa” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn; các ca sĩ: Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc cùng Vũ đoàn Đương Đại và Vũ đoàn Mây.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, đêm nhạc “Vành hoa lửa” được thực hiện với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc dành cho các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, chương trình mong muốn khơi dậy những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc...

Tham gia biểu diễn trong chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ cho biết, ông thể hiện hai ca khúc “Lá đỏ” và “Đất nước”. Với ông, mỗi lần cất lên những giai điệu ấy, ông lại nhớ về một thế hệ đã chiến đấu và hy sinh với niềm tin son sắt vào ngày đất nước thống nhất, đồng thời tin tưởng, những giá trị mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu xương sẽ luôn được trân trọng và tiếp nối.

Ca sĩ trẻ Duyên Quỳnh cho biết, trong chương trình “Vành hoa lửa” chị biểu diển ba ca khúc “Khúc tráng ca đại ngàn”, “Mẹ vẫn ngóng trông” và “Những anh hùng vô danh”. Thông qua âm nhạc, Duyên Quỳnh mong mỗi lời ca sẽ trở thành một lời tri ân gửi tới quá khứ, đưa những câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước và sự hy sinh bất tử chạm đến trái tim khán giả hôm nay.

Biết ơn các anh hùng

Không chỉ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, nhiều địa phương cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong đó, thành phố Hà Nội tổ chức 6 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn thành phố, nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Theo đó, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Mê Linh; Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại phường Tùng Thiện; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ứng Hòa. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Suối Hai; Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Sóc Sơn; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Thanh Trì.

Các đơn vị mang đến cho khán giả những chương trình nghệ thuật phong phú về thể loại như ca múa nhạc, chèo, cải lương, kịch, rối và xiếc… Các chương trình được dàn dựng công phu, đặc sắc, có nội dung ca ngợi truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc; khắc họa sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra tối 24/7 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, Quảng Ninh). Chương trình gồm ba phần: "Thanh xuân dành cho đất nước", "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ và Khát vọng tương lai", tái hiện những dấu mốc lịch sử, khắc họa phong trào công nhân vùng mỏ, người thợ mỏ - chiến sĩ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những người con Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Điểm nhấn của chương trình là nội dung tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Hành trình tìm kiếm đồng đội được khắc họa như sự tiếp nối trách nhiệm và lòng biết ơn trong thời bình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ…

Các chương trình nghệ thuật đồng loạt diễn ra ở các nhà hát, các địa phương thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Đó cũng là cách những người làm nghệ thuật thể hiện trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, để những giá trị cao đẹp ấy tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.