Nhiều hoạt động đặc sắc gắn kết văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), trong các ngày từ 4 đến 6/8, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Chương trình Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 19 đã diễn ra.

Mở đầu là Triển lãm tranh sơn mài "Vũ trụ vi mô-vũ trụ vĩ mô-Hội An, nơi tôi sống giữa hai vũ trụ" của họa sỹ Nhật Bản Saeko Ando tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản.

Hàng loại các hoạt động văn hóa nghệ thuật được diễn ra trong những ngày này tại Hội An như Giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản, đua ghe ngang “Hội An, Nhật Bản và du khách” trên sông Hoài, tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro...

Đặc biệt, tại hoạt động hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản cùng Nghệ nhân Endo Yuko - người sáng lập trường phái Ikebana, nghệ nhân hoàn thành tác phẩm có chủ đề kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Các hoạt động giải trí, giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng như trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An-Nhật Bản, trưng bày điêu khắc gỗ “Thương cảng Hội An xưa” của nghệ sỹ Lê Ngọc Thuận, gấp giấy Origami và thử trang phục Yukata, Không gian ẩm thực Việt Nam-Nhật Bản với các món ẩm thực đặc sắc.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh đô thị cổ Hội An được biết đến là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam cách đây hơn 400 năm thể hiện qua giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, Hội An đã không ngừng đẩy mạnh giao lưu hợp tác, hữu nghị với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản đã trải qua 19 lần tổ chức. Năm nay, sự kiện càng có ý nghĩa khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023).

Chính quyền và nhân dân thành phố Hội An hy vọng thông qua sự kiện này, Hội An, Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân các địa phương hai nước hướng đến một tương lai tốt đẹp./.