Những tấm lòng vàng chia sẻ khó khăn với nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Cụ thể, bà Phạm Thị Quỳnh Hương, Phó Ban BQT Tòa nhà Sky City Tower 88 Láng Hạ cho biết cộng đồng cư dân nơi đây vừa thực hiện việc trao tặng số tiền 92.500.000 VNĐ cùng 5 kiện hàng bao gồm đồ gia dụng tới Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, đơn vị đứng ra tiếp nhận quyên góp, ủng hộ các nạn nhân vụ cháy tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo bà Hương, sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tại chung cư mini, BQT đã thực hiện việc thông tin nội bộ, đồng thời rà soát công tác vận hành, an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà Sky City Tower 88 Láng Hạ.

Mặt khác, BQT và cư dân tòa nhà cũng kêu gọi, tổ chức quyên góp tiền và đồ gia dụng còn sử dụng tốt của các hộ gia đình trong 2 ngày, từ ngày 15-16/9. Đây là nghĩa cử cho thấy sự quan tâm, mong muốn chia sẻ tình cảm của BQT và cư dân Tòa nhà Sky City Tower 88 Láng Hạ tới gia đình các nạn nhân của vụ cháy.

Tham gia đoàn quyên góp tại Khương Hạ trong chiều ngày 16/09, chị Lê Thị Minh Ngọc, cư dân tòa nhà chia sẻ: "Nghe thông tin về chuyến trao tặng, chúng tôi đã sắp xếp công việc để có thể đến Khương Hạ, san sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình các nạn nhân, thắp nén hương tưởng niệm người đã mất. Vụ cháy chung cư mini vừa qua thực sự rất tang thương và đau xót. Chúng tôi mong khoản quyên góp của cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ sẽ đến tận tay gia đình người bị nạn, phần nào giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn".

Trước đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng cháy chữa cháy tại Tòa nhà Sky City Tower 88 Láng Hạ, ngày 14/9, nhóm An ninh an toàn trực thuộc Ban quản trị và Bộ phận Kỹ thuật tòa nhà đã kết hợp với An ninh TSG, lực lượng Làm sạch và An ninh tầng hầm Hanotex diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu vực tầng hầm của tòa nhà.

Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng diễn ra vào đêm 12/9 tại chung cư mini số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã khiến ít nhất 56 người chết và hàng chục người bị thương. Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn nhất cả nước trong 21 năm qua, gợi nhớ đến vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC ở TP HCM năm 2002 khiến 60 người tử vong, 70 người bị thương.