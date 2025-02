Nườm nượp người mua vàng tại lễ hội vàng DOJI dịp thần tài

(Ngày Nay) - Mua vàng lấy may trong dịp Thần Tài đã trở thành một nét đẹp đầu xuân, với niềm tin sẽ mang lại tài lộc và may mắn suốt cả năm. Ghi nhận tại hơn 200 trung tâm trang sức DOJI, trong 3 ngày tổ chức Lễ hội Vàng – Xuân An Khang từ ngày 5-7/2 (tức ngày mồng 8 – mồng 10 tháng Giêng), đã thu hút hàng triệu lượt khách tới mua vàng, tham quan, và trải nghiệm các hoạt động văn hóa lễ hội trên toàn hệ thống.